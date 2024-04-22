Amasya\'da Jandarma Ekipleri Köy Okulunda Bayram Kutlaması Yaptı

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Amasya'da jandarma ekipleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için gittikleri bir köy okulunda bayramlarını kutladıkları öğrencilere keyifli anlar yaşattı.

Aydınca köyündeki Şehit Hüsamettin Gökçe İlkokulu'na sürpriz ziyarette bulunan jandarmalar, bayrak ve balon ile hediyeler verdikleri öğrencilerin bayram sevinçlerine ortak oldu.

Amasya İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki aile içi şiddetle mücadele ve çocuk kısım amirliği, trafik jandarması timleri, çevre, doğa ve hayvanları koruma timi ile görevli köpekler de etkinlik de yer aldı.

Renkli etkinliğin görüntülerini Amasya Valiliği paylaştı. - AMASYA