Amasya\'da jandarma komando birliklerine arama-kurtarma eğitimi verildi

Amasya'da jandarma komando birliklerinde görevli personele arama-kurtarma eğitimi verilerek tatbikat yapıldı.
Amasya İl Jandarma Komutanlığı'nın deprem ve diğer doğal afetlere karşı arama-kurtarma faaliyetleri kapsamında 5 gün süren eğitime Ankara Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK), Amasya İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Asayiş Komando Bölüğü ile Amasya İl AFAD Müdürlüğü personeli katıldı.
Eğitimde anlatılan bilgiler tatbikatta uygulandı. Enkazda mahsur kalan personel ekipmanların kullanılmasıyla kurtarıldı. - AMASYA
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