Amasya'da Mayıs'ta 331 Konut Satışı - Son Dakika
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Amasya'da Mayıs'ta 331 Konut Satışı

Amasya\'da Mayıs\'ta 331 Konut Satışı
19.06.2026 11:19
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Amasya'da 2026 yılı Mayıs ayında 331 konut, 55 işyeri satışı gerçekleşti. Konut satışları azaldı.

Amasya'da 2026 yılı Mayıs ayında 331 konut, 55 işyeri satışı gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu Samsun Bölge Müdürlüğü, Amasya'da 2026 yılı Mayıs ayı konut ve işyeri satış istatistiklerine ilişkin basın bülteni hazırladı. Kentte 2026 yılı Mayıs ayında 331 konut, 55 işyeri satışının gerçekleştiği bildirildi.

Buna göre Mayıs ayında konut satış oranları bir yılda yüzde 41,1 azalarak 331 olarak kaydedildi. Türkiye genelinde toplam konut satışı Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31,2 oranında azalarak 93 bin 333 oldu. 331 konut satışı ile Türkiye'deki toplam konut satışlarının yüzde 0,4'ü Amasya'da gerçekleşmiş olup en çok konut satışı gerçekleştirilen iller arasında 51. sırada yer aldı. 331 konut satışının 116'sı ilk satış, 215'i ikinci el satış olarak kaydedildi.

Kentte 2026 Mayıs ayında toplam işyeri satışı 55 olarak gerçekleşti. 29'u ilk el işyeri, 26'sı ise ikinci el işyeri satışı oldu. - AMASYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Amasya'da Mayıs'ta 331 Konut Satışı - Son Dakika

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