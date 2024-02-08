Amasya'da Öğretmenin İlk Yardımıyla Hayata Dönen Öğrenci Konuştu - Son Dakika
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Amasya'da Öğretmenin İlk Yardımıyla Hayata Dönen Öğrenci Konuştu

Amasya\'da Öğretmenin İlk Yardımıyla Hayata Dönen Öğrenci Konuştu

Amasya'da okul bahçesinde oynarken duran kalbi, imdadına yetişen öğretmeninin yaptığı ilk yardım sonucu yeniden çalışan öğrenci, hayatının dönüm noktası olan o günle ilgili ilk kez konuştu. Yürekleri ağızlara getiren görüntüleri saniye saniye kameraya yansıyan Çetin Çelebi, 'Hayatımı kurtaran öğretmenim Hüseyin Aktaş'a çok teşekkür ediyorum' dedi.

08.02.2024 09:15  Güncelleme: 09:21
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Amasya'da okul bahçesinde oynarken duran kalbi, imdadına yetişen öğretmeninin yaptığı ilk yardım sonucu yeniden çalışan öğrenci, hayatının dönüm noktası olan o günle ilgili ilk kez konuştu. Yürekleri ağızlara getiren görüntüleri saniye saniye kameraya yansıyan Çetin Çelebi, "Hayatımı kurtaran öğretmenim Hüseyin Aktaş'a çok teşekkür ediyorum" dedi.

Plevne Ortaokulu öğrencisi 13 yaşındaki Çelebi, 15 Aralık günü okul bahçesinde arkadaşlarıyla koşup oynarken bir anda fenalaşarak yere yığıldı. Bir süre sonra ayağa kalkmaya çalışmasının ardından sendeleyerek arkadaşlarının endişeli bakışları arasında yeniden yere düştü. Kalbi duran öğrenciye ilk müdahaleyi nöbetçi öğretmen Anıl Şenol Torbacı yaptı. Bir arkadaşı da montunu çıkartıp başının altına yerleştirdi. Koşuşan öğrenciler ambulans çağrılması için okul idarecilerine bilgi verdi.

Hayat kurtaran ilk yardım

O sırada ilk yardım eğitimi bulunan Fen Bilgisi Öğretmeni Hüseyin Aktaş (41) hızla geldi. Hareketsiz yatan öğrenciyi kontrol edip önce kalp masajı sonra suni teneffüs yapmaya başladı. 3 dakika boyunca uyguladığı müdahaleyle öğrenci yeniden nefes almaya başladı. Acil sağlık ekiplerinin gelmesi üzerine ambulansla önce Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan öğrenci, daha sonra hayati tehlike kaydıyla Samsun'daki bir hastaneye sevk edilerek tedavisine başlandı. Durumunun iyiye gitmesine üzerine tedavisine serviste devam edildi. Durumuyla ilgili detaylı tetkikler yapılması için yakınları tarafından Ankara'ya götürülen Çetin Çelebi, memleketine döndü. Amasya Belediye Başkanı Dr. Bayram Çelik, babası belediye personeli olan öğrenciyi evinde ziyaret etti.

"Hüseyin hocamız hakkını helal etsin"

O günle ilgili ilk kez konuşan 8. sınıf öğrencisi Çelebi, "Şu an iyiyim. Hayatımı kurtaran öğretmenim Hüseyin Aktaş'a çok teşekkür ediyorum. O günden hiçbir şey hatırlamıyorum. Gözümü hastanede açtım. Okuluma yeniden döneceğim" diye konuştu.

Oğlunun hayatını kurtaran öğretmenini hiçbir zaman unutmayacağını belirten anne Cennet Çelebi, "Hüseyin hocamız hakkını helal etsin. Bize en büyük mutluluğu tattırdı" şeklinde konuştu.

Amasya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde çalışan baba Ali Rıza Çelebi ise kalbinde ritim bozukluğu olduğu belirlenen evladının tedavisine devam edileceğini söyledi.

Başkan Çelik, akıllı kol saati hediye etti

Tetkiklerini inceleyip şifa dilediği gence ailesiyle sürekli iletişim kurabilmesi için akıllı kol saati hediye eden Belediye Başkanı Dr. Bayram Çelik de "Hüseyin hocamız doğru hamleyle hayat kurtardı. Kendisini tebrik ediyorum. Durumunu takip ettiğimiz Çetin evladımız ve ailesinin de her zaman yanındayız" ifadelerini kullandı. - AMASYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Amasya'da Öğretmenin İlk Yardımıyla Hayata Dönen Öğrenci Konuştu - Son Dakika


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