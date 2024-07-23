Amasya\'da Sıcak Havada Antrenman Yapan Futbolcular Serinliyor

Yerel

Amasya'da sıcak havada antrenman yapan küçük futbolcular antrenörlerinin hortumla üzerlerine püskürttüğü suyla serinliyor. Böylece hem serinleyip hem de eğleniyorlar.

Amasya Özel İdarespor'un gelecek vaat eden futbolcuları için antrenmanda güneşli havada sıcaklara karşı 10 dakika aralıklarla su ve serinleme molası veriliyor. Saha kenarından çekilen hortumun önüne gelen sporcular üzerlerine yöneltilen hortumdan akan suyla serinleme fırsatı buluyor.

Günlerdir sıcakların etkili olduğunu belirten antrenör Levent Hırçın, "Çocuklar aşırı sıcaklardan dolayı çok bunalıyorlar. Biz de eğlence olması için çocukları ıslatıyoruz. Serinledikten sonra antrenmanımıza devam ediyoruz" dedi.

Sıcaklarla bu şekilde baş ettiklerini anlatan Celal Kıvanç Kılıç da, "Hem eğleniyor hem de serinliyoruz" diye konuştu. - AMASYA