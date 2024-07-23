Amasya'da Sıcak Havada Antrenman Yapan Futbolcular Serinliyor - Son Dakika
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Yerel

Amasya'da Sıcak Havada Antrenman Yapan Futbolcular Serinliyor

Amasya\'da Sıcak Havada Antrenman Yapan Futbolcular Serinliyor

Amasya Özel İdarespor'un gelecek vaat eden futbolcuları, antrenmanda sıcak havaya karşı su ve serinleme molası alıyor. Antrenörlerin hortumla üzerlerine püskürttüğü suyla serinleyen futbolcular, hem eğleniyor hem de sıcaklardan etkilenmiyor.

23.07.2024 17:52
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Amasya'da sıcak havada antrenman yapan küçük futbolcular antrenörlerinin hortumla üzerlerine püskürttüğü suyla serinliyor. Böylece hem serinleyip hem de eğleniyorlar.

Amasya Özel İdarespor'un gelecek vaat eden futbolcuları için antrenmanda güneşli havada sıcaklara karşı 10 dakika aralıklarla su ve serinleme molası veriliyor. Saha kenarından çekilen hortumun önüne gelen sporcular üzerlerine yöneltilen hortumdan akan suyla serinleme fırsatı buluyor.

Günlerdir sıcakların etkili olduğunu belirten antrenör Levent Hırçın, "Çocuklar aşırı sıcaklardan dolayı çok bunalıyorlar. Biz de eğlence olması için çocukları ıslatıyoruz. Serinledikten sonra antrenmanımıza devam ediyoruz" dedi.

Sıcaklarla bu şekilde baş ettiklerini anlatan Celal Kıvanç Kılıç da, "Hem eğleniyor hem de serinliyoruz" diye konuştu. - AMASYA

Kaynak: İHA

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