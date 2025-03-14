Amasya'da Sokak Köpeklerine Karşı Acil Tedbir Çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Amasya'da Sokak Köpeklerine Karşı Acil Tedbir Çağrısı

Amasya\'da Sokak Köpeklerine Karşı Acil Tedbir Çağrısı

AK Parti ve MHP Amasya İl Başkanları, sokaklarda çeteleşmiş köpeklerin tehlike yarattığını belirterek, yetkililerden acil tedbirler alınmasını talep etti.

14.03.2025 10:45  Güncelleme: 10:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amasya'da AK Parti ve MHP İl Başkanları sokaklarda çeteleşmiş ve grup halinde dolaşan sokak köpeklerine karşı net tedbirler alınması çağrısı yaptı.

AK Parti Amasya İl Başkanı Galip Uzun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Şehrimizde sokaklarda çeteleşmiş bir şekilde gezen köpekler maalesef iyiden iyiye tehlikeli olmaya başlamıştır. Son olarak Konya'da yaşanan meşum olay hepimizin içinde hala büyük bir acıdır" dedi.

Her türlü siyasi tartışmanın dışında bu hususta net tedbirler alınması gerektiğinin altını çizen Uzun, "Sokakta köpek olmasın demek, köpekler katledilsin demek değildir. Herkesin bu konuda aklını başına toplamasının vakti gelmiştir, hatta geçmek üzeredir" diye konuştu.

"Şehrimiz bir yıl içerisinde nasıl bu hale geldi"

Mahallelerde gruplar halinde gezen köpeklerin tehlike saçtığını vurgulayan MHP Amasya İl Başkanı Mustafa Akgül de "Milliyetçi Hareket Partisi belediyesi döneminde bölgenin en donanımlı hayvan barınağına sahip olan şehrimiz bir yıl içerisinde nasıl bu hale gelmiştir" şeklinde konuştu.

Halkın çocuklarını tek başına ne okula ne de sokağa çıkaramaz hale geldiğinin altını çizen Akgül, "Yetkililerin konuyla alakalı acil çalışma başlatması elzemdir. Milliyetçi Hareket Partisi teşkilatı olarak konunun takipçisi olduğumuzu kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadelerini kullandı. - AMASYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hayvan Hakları, Güvenlik, Politika, AK Parti, amasya, Yerel, Yaşam, MHP, Son Dakika

Son Dakika Yerel Amasya'da Sokak Köpeklerine Karşı Acil Tedbir Çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin tarihi belli oldu Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin tarihi belli oldu
Kanlı Ay tutulması gerçekleşti: Türk halkını zora sokacak Kanlı Ay tutulması gerçekleşti: Türk halkını zora sokacak
Para çektiği banka önünde düşerek başını çarpan kişi hayatını kaybetti Para çektiği banka önünde düşerek başını çarpan kişi hayatını kaybetti
Tüketiciler geçen yıl en çok “ayakkabı“ için şikayetçi oldu Tüketiciler geçen yıl en çok "ayakkabı" için şikayetçi oldu
Bütün Avrupa Fenerbahçe’yi konuşuyor Bütün Avrupa Fenerbahçe'yi konuşuyor
Fenerbahçe taraftarından yıldız futbolcuya büyük tepki Fenerbahçe taraftarından yıldız futbolcuya büyük tepki
Tamer Karadağlı bu kez kızıyla gündemde Katıldığı yarışmada ikinci oldu Tamer Karadağlı bu kez kızıyla gündemde! Katıldığı yarışmada ikinci oldu
Survivor’da büyük hata Fragman apar topar silindi Survivor'da büyük hata! Fragman apar topar silindi
Ev sahibi ve kiracılar dikkat Hepsi didik didik aranıyor Ev sahibi ve kiracılar dikkat! Hepsi didik didik aranıyor
Sağlıkta büyük skandal Kanları yemek kuryeleri taşıdı, bazı örnekler kayboldu Sağlıkta büyük skandal! Kanları yemek kuryeleri taşıdı, bazı örnekler kayboldu
Vergi dairesinde vatandaşı isyan ettiren olay O anları kayda alıp paylaştı Vergi dairesinde vatandaşı isyan ettiren olay! O anları kayda alıp paylaştı
Gonca Vuslateri’den Tanyeli’ye: Hakkım helal olsun Gonca Vuslateri'den Tanyeli'ye: Hakkım helal olsun
Hamam böcekleri savaş ve afetlerde hayat kurtaracak Hamam böcekleri savaş ve afetlerde hayat kurtaracak
PFDK’dan Mourinho’ya ceza yok, Günay Güvenç’e 1 maç men PFDK'dan Mourinho'ya ceza yok, Günay Güvenç'e 1 maç men
Kamuya binlerce personel alınacak Hem de çoğu kadrolu Kamuya binlerce personel alınacak! Hem de çoğu kadrolu

11:58 Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin tarihi belli oldu Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin tarihi belli oldu
10:45 Sağlıkta büyük skandal Kanları yemek kuryeleri taşıdı, bazı örnekler kayboldu Sağlıkta büyük skandal! Kanları yemek kuryeleri taşıdı, bazı örnekler kayboldu
10:36 Vergi dairesinde vatandaşı isyan ettiren olay O anları kayda alıp paylaştı Vergi dairesinde vatandaşı isyan ettiren olay! O anları kayda alıp paylaştı
18:19 Özel okulda deney sırasında patlama: 6 öğrenci yaralandı Özel okulda deney sırasında patlama: 6 öğrenci yaralandı
18:13 Hastanede tedavi gören Kadir İnanır’ın son hali ortaya çıktı Hastanede tedavi gören Kadir İnanır'ın son hali ortaya çıktı
18:08 Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Türkiye ile Serbest Ticaret Anlaşması için hazırız Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Türkiye ile Serbest Ticaret Anlaşması için hazırız
17:42 Hakan Fidan, Yaşar Güler ve İbrahim Kalın Şam’a gitti Hakan Fidan, Yaşar Güler ve İbrahim Kalın Şam'a gitti
17:35 Fenerbahçe, Yusuf Akçiçek’in bonservisini belirledi Fenerbahçe, Yusuf Akçiçek'in bonservisini belirledi
17:34 Özgür Özel, kadına şiddet uygulayan Şişli Belediye Meclis Üyesi Yusuf Özcan’ın istifasını istedi Özgür Özel, kadına şiddet uygulayan Şişli Belediye Meclis Üyesi Yusuf Özcan'ın istifasını istedi
17:33 TİP lideri Erkan Baş’tan Halk TV’ye Rasim Ozan Kütahyalı tepkisi TİP lideri Erkan Baş'tan Halk TV'ye Rasim Ozan Kütahyalı tepkisi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2025 12:16:41. #7.11#
SON DAKİKA: Amasya'da Sokak Köpeklerine Karşı Acil Tedbir Çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.