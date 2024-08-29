Amasya'da tarlada çıkan hortumda kalan çocuklar korku dolu anlar yaşadı - Son Dakika
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Yerel

Amasya'da tarlada çıkan hortumda kalan çocuklar korku dolu anlar yaşadı

Amasya\'da tarlada çıkan hortumda kalan çocuklar korku dolu anlar yaşadı

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde tarlada çıkan hortumun arasında kalan iki çocuk yaşadıkları korku dolu o anları anlattı. Şanlıurfalı Hividar ve Berfin, o sırada çok korktuklarını söyledi.

29.08.2024 16:31
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Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde tarlada çıkan hortumun arasında kalan iki çocuk yaşadıkları korku dolu o anları anlattı. Şanlıurfalı Hividar ve Berfin, o sırada çok korktuklarını söyledi.

İlçeye bağlı Çetmi köyündeki soğan tarlalarına çalışmak için Şanlıurfa'dan gelen mevsimlik tarım işçisi ailelerin çocukları olan Hividar Kosta (9) ve Berfin Gümüş'ün (7), bir anda çıkan hortumun içinde kaldığı anlar yürekleri ağızlara getirdi. O anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

Soğan tarlasında hızla dönen hortum önüne çıkan her şeyi sürükledi. Çocukların hızla dönen hortumun arasından güçlükle kurtuldu. Dehşet dolu o anlar saniye saniye cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Yaşadıkları korku dolu anları anlatan Hividar Kosta, "Gölgelikte oturuyorduk. Bir anda rüzgar çıktı. Sonra hortumun içine girdik. Zor kurtulduk" dedi.

Berfin Gümüş de "Hortum bir anda çıktı. Çok korktuk" diye konuştu.

Tarlada mola verdikleri sırada hortumla burun buruna geldiklerini anlatan Ali Çalışkan (54) ise "Çocukların çığlıklarını duyduk. Dönüp baktığımızda kimisi yerde kimisi uzaklaşıyordu. Ne yapacağımızı şaşırdık. Hortum uzun süre havada dolandı" şeklinde konuştu. - AMASYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Amasya'da tarlada çıkan hortumda kalan çocuklar korku dolu anlar yaşadı - Son Dakika

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