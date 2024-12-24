Amasya'da Yangın Kaza: Sürücü Kurtarıldı - Son Dakika
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Yerel

Amasya'da Yangın Kaza: Sürücü Kurtarıldı

Amasya\'da Yangın Kaza: Sürücü Kurtarıldı

Amasya'da yanan araçtan baygın sürücü kurtarıldı. Kurtaranlar, yangın tüpü bulmada zorluk yaşadı.

24.12.2024 16:52
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Amasya'da dün meydana gelen kazada yanmaya başlayan otomobilin içindeki baygın sürücüyü çıkartarak son anda yanmaktan kurtaran 3 vatandaştan İmam-Hatip Muhammed Mücahit Ayrancı, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan o anları anlattı.

Kendisi gibi İmam-Hatip olan Arif Emre Bilen ve fabrika işçisi arkadaşları Samet Orak ile namaz vaktinin yaklaşmasıyla araçla görev yaptığı Hacı Mehmet Karaman Mescidi'ne giderken karşılaştıkları kaza sonrası yanan otomobildeki sürücüyü koluna girip kurtardıklarını anlatan 29 yaşındaki Muhammed Mücahit Ayrancı, "Sürücü baygın haldeydi. Kafasında kanama vardı. Araçtan indirip hemen ambulansa, itfaiyeye haber verdim. Ambulansa teslim ettikten sonra namaza yetiştik. Önce canı kurtarmamız lazımdı" dedi.

Kavşakta bir otomobille çarpışmasının peşinden yanmaya başlayan otomobilin içindeki genç sürücü Ege Çınar Çelebi'yi kurtardıktan birkaç dakika sonra alev topuna döndüğüne değinen Ayrancı, "Yine kurtaran olurdu. Çünkü arkadaşın eceli gelmemiş. Vadesi dolmamış. İnsanlık görevini yapan birisi olurdu diye düşünüyorum. Başkası kurtarırdı. Her şey Allah'tandır. Biz vesile olduk" şeklinde konuştu.

Yangına müdahale etmek isterken kendi araçlarının yanı sıra çevredeki araçlarda da yangın tüpü bulunmadığına işaret eden evli ve bir çocuk babası Ayrancı, "Bir tane bulduk. O da arızalı çıktı. Bu bizim milletçe eksiğimiz. 10, 15 araç durdu. Hiç kimsede yangın tüpü yoktu" diye konuştu.

Kaldırıldığı hastanede tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenilen sürücü Çelebi'ye geçmiş olsun dileğini ileten Ayrancı, "Cana geleceğine mala gelsin. Bol bol Ayet-el Kürsi okuyalım. Sadaka verelim. Sadaka belayı defeder. Her şeyden önce dikkat geliyor. Emniyet kemerini de takalım" ifadelerini kullandı. - AMASYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Amasya'da Yangın Kaza: Sürücü Kurtarıldı - Son Dakika

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