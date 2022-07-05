Amasya'dan Düzce'yi gezmeye geldiler - Son Dakika
Üye Girişi

Amasya'dan Düzce'yi gezmeye geldiler

05.07.2022 11:09
Amasya'dan Düzce'yi gezmeye geldiler

DÜZCE (İHA) – Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Anadoluyuz Biz Projesi dahilinde Amasya'dan Düzce'ye gelen gençler 3 gün boyunca Düzce'de çeşitli bölgelerini gezdi.

DÜZCE (İHA) – Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Anadoluyuz Biz Projesi dahilinde Amasya'dan Düzce'ye gelen gençler 3 gün boyunca Düzce'de çeşitli bölgelerini gezdi.

Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde 'Anadoluyuz Biz' projesi çerçevesinde başka şehirlerden Düzce'ye gençler gelmeye başladı. İlk olarak Amasya'dan misafirlerini ağırlayan Düzce, çeşitli bölgelerde öğrencilerin gezmesini sağladı. İncelemelerde bulunan öğrenciler daha sonra Batı Karadeniz'in antik kenti olarak değerlendirilen alanda incelemelerde bulundu. Daha sonra Konuralp Müzesine giden gençler, seyir tepesinden Düzce manzarasına bakarak, Amasya'ya uğurlandı. - DÜZCE

YORUMLAR
500
Gençlik merkezinde yaz eğitimleri başladı Gençlik merkezinde yaz eğitimleri başladı 10 bin çocuk yaz okullarında 10 bin çocuk yaz okullarında
Kaynak: İHA

gençlik, Amasya, Düzce, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Amasya'dan Düzce'yi gezmeye geldiler - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:26 Babası "Kaçırıldı" dedi, gerçek bambaşka çıktı! 17 yaşındaki Emine: Dini nikah babamın evinde kıyıldı
11:23 Tiryakileri üzen gelişme! Çay fiyatlarına zam geldi
11:20 Real Madrid taraftarı bu transfere çok kızacak! Ronaldo'nun menajeri Mendes Barcelona Başkanı Laporta ile görüştü
11:19 Bayburt'ta 'Pala Dayı'nın cesareti konuşuluyor! Ayıyı değneğiyle kovaladı
11:07 İngiliz basınından Erdoğan yorumu: Diğer NATO üyelerine şantaj yapıyor ama onun da zayıf noktaları var
10:50 Ünlü boksör çenesi kırılmasına rağmen müsabakayı kazandı! 2 ay sıvıyla beslenecek
10:48 Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 983 lira seviyesinden işlem görüyor
10:47 Belde statüsünü kazanan Dodurga'da seçimlere bu olay damga vurdu: Sıfır oy alan DSP'nin adayı Namık Kaya başka adaya oy vermiş
10:36 Dolar, 16,89 TL seviyesinden işlem görüyor! Döviz kurlarında son durum...
10:31 Sıcak suya ekleyip için! Cinsel gücü artırıyor, erkeklerin gizli sorununa derman oluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2022 11:32:21. #1.13#
SON DAKİKA: Amasya'dan Düzce'yi gezmeye geldiler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement