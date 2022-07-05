Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde 'Anadoluyuz Biz' projesi çerçevesinde başka şehirlerden Düzce'ye gençler gelmeye başladı. İlk olarak Amasya'dan misafirlerini ağırlayan Düzce, çeşitli bölgelerde öğrencilerin gezmesini sağladı. İncelemelerde bulunan öğrenciler daha sonra Batı Karadeniz 'in antik kenti olarak değerlendirilen alanda incelemelerde bulundu. Daha sonra Konuralp Müzesine giden gençler, seyir tepesinden Düzce manzarasına bakarak, Amasya'ya uğurlandı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

gençlik, Amasya, Düzce, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Amasya'dan Düzce'yi gezmeye geldiler - Son Dakika

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