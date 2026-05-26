Amasya'nın müzisyen bıçakçısı: Bıçakları keskinleştiriyor, kulakların pasını siliyor
Amasya'nın müzisyen bıçakçısı: Bıçakları keskinleştiriyor, kulakların pasını siliyor

26.05.2026 11:51  Güncelleme: 11:59
Amasya'da 70 yaşındaki müzisyen bıçakçı Nurettin Karademir, müşterilerine hem bıçak biliyor hem de eğlenceli şarkılar söyleyerek keyifli anlar yaşatıyor.

Amasya'nın 'Minik Kuş' lakaplı müzisyen bıçakçısı Nurettin Karademir, eğlenceli şarkılar eşliğinde hem bıçak biliyor hem de müşterilerine keyifli anlar yaşatıyor.

70 yaşındaki şarkıcı, Gümüşlü Mahallesi'ndeki iş yerine gelenlere diledikleri an konser veriyor. Kurban Bayramı öncesi yoğunluğa rağmen istek üzerine ses sistemini hazırda bekleten Nurettin Karademir, bıçakları keskinleştirdikten sonra mikrofonu eline alıyor. Tecrübeli usta repertuvarındaki eserleri peş peşe seslendiriyor. Müşteriler ise daha önce hiçbir bıçakçıda rastlamadıkları bu anların keyfini eğlenip oynayarak çıkartıyor.

"Müşterilerim istiyor. Ben de müziğimi konuşturuyorum"

Amasya Belediyesi Konservatuarı sanatçısı olan Karademir, "Müşterilerim istiyor. Ben de müziğimi konuşturuyorum. Onları şarkılarla baş başa bırakıyorum. Ben de müzikle bıçakları dans ettiriyorum" dedi.

Önceden çok kilolu olduğu için şehirde 'Minik Kuş' lakabıyla bilinen Karademir, tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutladı.

Tarzıyla bambaşka bir bıçakçı

Tarzıyla bambaşka bir bıçakçı olan evli ve 3 çocuk babası Karademir'i dinlemeye gelen müşterileri de bıçakların çok keskin olduğunu söyledi. Müşterisi Lütfi Kol, müzisyen bıçakçının sanatıyla renk kattığını söyledi. - AMASYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Gastronomi, Amasya, Müzik, Yaşam, Yerel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
