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Amasya Üniversitesi'nden sınavlara çalışan öğrencilere çay-simit ikramı - Son Dakika
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Amasya Üniversitesi'nden sınavlara çalışan öğrencilere çay-simit ikramı

Amasya Üniversitesi, kütüphanede geç saatlere kadar final sınavlarına çalışan öğrencilere çay, simit ve çorba ikramı yapmaya başladı. Öğrencilerin motivasyonunu artırmak amacıyla yapılan bu uygulama, öğrenciler tarafından memnuniyetle karşılandı.

17.01.2024 - 09:17,  Güncelleme: 09:27
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Amasya Üniversitesi'nden sınavlara çalışan öğrencilere çay-simit

AMASYA - Amasya Üniversitesi, kütüphanede geç saatlere kadar final sınavlarına çalışan öğrencilere yönelik çay, simit ve çorba ikramı uygulaması başlattı.

Soğuk günlerde kütüphanenin sıcak ortamında ders çalışanlara motivasyon desteği için üniversitenin sosyal medya hesabından duyuru yapıldı. Yemekhaneye gelen öğrencilere çay, simit ve peynir ikram edildi.

Final sınavlarına hazırlandıklarını belirten Sınıf Öğretmenliği 4. sınıf öğrencisi Aybüke Kurt, "Evde çok çalışılmıyor. Kütüphanenin ortamı çok hoşumuza gidiyor. Her türlü kitap, bilgisayar, internet desteği var" dedi. Öğrencilerin ailelerinin gönderdiği harçlıklarını kontrollü harcamaları gerektiği için sınav haftası boyunca çay, simit, peynir ve çorbaların ücretsiz dağıtılmasından memnun olan Kurt, "Öğrencilerine değer verdiği, düşünüldüğümüzü hissettirdiği ve boğazımızın sıcak bir çay geçmesini sağladığı için rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi hocamıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Öğrenciden rektöre ilahi düeti çağrısı

İngilizce öğretmenliği 2. sınıf öğrencisi Murat Civanöz ise, "Arkadaşlarımızla sıcak ortamda çay, simit, peynir yedik. Öğrencilerinin halinden anlayan rektör hocamıza çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. Rap müzikle uğraşan Civanöz, ilahi albümleriyle tanınan Türkiye'nin ilk din musikisi profesörü Ahmet Hakkı Turabi'ye birlikte düet yapma çağrısında bulundu. Civanöz, "Hocamızın sosyal medyada ilahilerini dinliyorum. Ben kendimde rap müzikle uğraşıyorum. 'Erler demine destur alalım' sözleriyle başlayan bir ilahi var. Onu birlikte seslendirmek isterdim" ifadelerini kullandı.

Kütüphane soğuk günlerde sokak kedilerine de açık

Amasya Üniversitesi Hüseyin Hüsameddin Yasar Kütüphanesi, öğrencilerin yanı sıra sokak hayvanlarına da kapılarını açık tutuyor. Sokak kedileri ders çalışan öğrencilerle aynı koltuğu paylaşıyor.

Amasya Üniversitesi\'nden sınavlara çalışan öğrencilere çay-simit ikramı
Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Amasya Üniversitesi'nden sınavlara çalışan öğrencilere çay-simit ikramı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Amasya Üniversitesi'nden sınavlara çalışan öğrencilere çay-simit ikramı - Son Dakika
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