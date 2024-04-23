Amasya\'da çocuklar \'Savaşlar olmasın, çocuklar ölmesin\' mesajı verdi

Yerel

Amasya'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı töreninde çocuklar açtıkları, 'Savaşlar olmasın, çocuklar ölmesin' pankartıyla dünyaya mesaj verdi.

Yavuz Selim Meydanında düzenlenen törende Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve şehitler anısına saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu.

Vali Yılmaz Doruk, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Kemal Çakıroğlu ile Belediye Başkanı Turgay Sevindi, çocukların ve halkın bayramını kutladı. Törende çocuklar açtıkları, 'Savaşlar olmasın, çocuklar ölmesin' pankartıyla dünyaya anlamlı bir mesaj verdi.

Öğrencilerin sergilediği halk oyunları ve çeşitli gösteriler büyük beğeni topladı. Törenin sonunda Vali Doruk ve eşi Meral Doruk öğrencilerle bayramın anısına fotoğraf çektirdi. - AMASYA