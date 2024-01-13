Amasyalı Şehit Uzman Çavuş Samet Aslan\'ın Babası: \'Seninle Gurur Duyuyorum Oğlum\'

Amasyalı Şehit Uzman Çavuş Samet Aslan'ın babası İbrahim Aslan, evladıyla tabutu başında, "Seninle gurur duyuyorum oğlum" sözleriyle vedalaştı.

Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce düzenlenen taciz ve sızma girişimi neticesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Samet Aslan, memleketi Amasya'da son yolculuğuna uğurlandı.

Oğlunun fotoğrafını öpen şehit babası Aslan, "Seninle gurur duyuyorum oğlum. Vatanıma, milletime böyle bir evlat yetiştirdiğim için seninle gurur duyuyorum. Hakkım sana helal olsun" diye seslendi.

Şehit oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutunu defalarca öpen babanın metaneti dikkat çekti. Cenazede vatandaşlar ise "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" şeklinde slogan atarak teröre tepki gösterdi. - AMASYA