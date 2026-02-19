Amasyalılar Ramazanı Mahya Yakarak Karşıladı

Rafet Öztürk

(AMASYA) - Amasya'da ramazan ayı mahya yakılarak karşılandı. Edilen duaların ardından İstasyon Köprü'den başlayan fener alayı yürüyüşü, Anıt Meydanı'nda mahyanın yakılmasıyla sona erdi.

Amasya Belediyesi'nin düzenlediği etkinlikte vatandaşlar, fener alayı yürüyüşü ve mahya yakımıyla ramazan ayını karşıladı. Belediye bandosu eşliğinde yapılan yürüyüşün ardından meydanda dua edildi ve "Hoş geldin ya şehr-i Ramazan" yazılı mahya yakıldı.

CHP Amasya İl Başkanı İlker Küp, "Bugün Amasyamızda ramazanı karşılıyoruz. İstasyon Köprü başından başlattığımız Amasyalı hemşerilerimizle beraber yürüyüşümüzü Anıt Meydanı'nda mahya yakarak sonlandırdık. İnşallah ramazan ayını da böyle birlik ve beraberlik içinde geçiririz" dedi.

Fener alayı yürüyüşüne ve mahya yakımına katılan Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi ise, "8 bin 500 yıllık tarihiyle Amasyamızda bir geleneğimizi daha sürdürüyoruz. Bugün tüm hemşehrilerimizle beraber fener alayı ve mahya yakma törenimizde bir aradaydık. Ramazan birliktir, beraberliktir, dayanışmadır. Biz de Amasya'da bu birlik ve beraberliği daha da büyüterek devam edeceğiz" diye konuştu.