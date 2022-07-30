Amatör balıkçının en mutlu günü! Yakaladığı 80 kiloluk yayın balığını sırtında zor taşıdı - Son Dakika
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Amatör balıkçının en mutlu günü! Yakaladığı 80 kiloluk yayın balığını sırtında zor taşıdı

30.07.2022 19:19

Sinop'un Durağan ilçesinde amatör balıkçılık yapan Ramazan Yaman, barajda yakaladığı 80 kiloluk yayın balığını sırtında zor taşıdı. Yere yatarak poz veren Yaman, balığın büyüklüğünü bu şekilde gösterdi.

Durağan'da amatör olarak balıkçılıkla uğraşan Ramazan Yaman, Kızılırmak Altınkaya Barajı'nda av yaptığı sırada biri yaklaşık 80 kg ağırlığında 2 adet yayın balığı yakaladı.

YAKALAMAK İÇİN ÇOK MÜCADELE VERDİ

Balığı barajdan güçlükle çıkaran Yaman, balığı uzun uğraşlar sonucu tuttuğunu söyledi. Yaman tutuğu dev balığın birini sırtına yükleyerek, diğeri ise elinde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Dev balıktan görüntüler;

Amatör balıkçı barajda 80 kiloluk yayın balığı yakaladı
Amatör balıkçı barajda 80 kiloluk yayın balığı yakaladı
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Kaynak: İHA

Sinop, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Amatör balıkçının en mutlu günü! Yakaladığı 80 kiloluk yayın balığını sırtında zor taşıdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Amatör balıkçının en mutlu günü! Yakaladığı 80 kiloluk yayın balığını sırtında zor taşıdı - Son Dakika
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