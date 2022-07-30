Durağan'da amatör olarak balıkçılıkla uğraşan Ramazan Yaman , Kızılırmak Altınkaya Barajı'nda av yaptığı sırada biri yaklaşık 80 kg ağırlığında 2 adet yayın balığı yakaladı.

Kaynak: İHA

Sinop, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Amatör balıkçının en mutlu günü! Yakaladığı 80 kiloluk yayın balığını sırtında zor taşıdı - Son Dakika

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