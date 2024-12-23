Amatör Balıkçı İki Kırlangıç Balığı Yakaladı - Son Dakika
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Amatör Balıkçı İki Kırlangıç Balığı Yakaladı

Amatör Balıkçı İki Kırlangıç Balığı Yakaladı

Şaban Kılıçcı, Gölcük'te 6,5 kilo ağırlığında iki kırlangıç balığı yakalayarak mutlu oldu.

23.12.2024 10:21
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Bursa'nın İnegöl ilçesine yaşayan ve amatör balıkçılık yapan Şaban Kılıçcı, Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 1 saat arayla toplamda 6 buçuk kilo ağırlığında iki kırlangıç balığı yakaladı. O anları amatör kamera ile kaydeden Kılıçcı, mutlu olduğunu belirtti.

Hobi olarak olta balıkçılığı yapan Bursalı foto muhabiri Şaban Kılıçcı, şansını Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde denemek istedi. Kıyıdan oltasını denize fırlatan Kılıçcı, 1 saat sonra oltasının hareket ettiğini gördü. Hevesle oltayı çeken Kılıçcı, yaklaşık 3 buçuk kilogram ağırlığında kırlangıç balığı tuttu. Kırlangıç balıklarının çift olarak gezdiğini duyan amatör balıkçı Şaban Kılıçcı, oltasını bir kez daha fırlattı. Kılıçcı'nın oltasına 15 dakika sonra bir kırlangıç balığı daha takıldı. O anları kayda alan Kılıçcı, Bursa'ya 6 buçuk kilo ağırlığında iki balıkla döndü. Balıkların 600 ile 650 santimetre arasında olduğunu belirten Kılıçcı, "Renkleri etkileyiciydi. Bu balıklar irileştikçe böyle güzel renklere bürünüyorlar. Yaklaşık 3 ve 3,5 kilogram geldiler. Bu balıkların genelde çorbası yapılır. Ben de evimde çorba yaparak tükettim ve arkadaşlarımla paylaştım." dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Amatör Balıkçı İki Kırlangıç Balığı Yakaladı - Son Dakika

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