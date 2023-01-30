Elazığ 'da olta balıkçılığı yapan iki arkadaş, cumartesi günü Keban Barajında balık tutmaya gitti. İki arkadaş oltasına takılan devasa balığı yaklaşık yarım saatlik bir uğraşın sonucunda kenara çekmeye başardı.

Kaynak: İHA

Elazığ, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Amatör balıkçının oltasına 1.16 metre uzunluğunda turna balığı takıldı - Son Dakika

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