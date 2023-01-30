Amatör balıkçının oltasına 1.16 metre uzunluğunda turna balığı takıldı - Son Dakika
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Amatör balıkçının oltasına 1.16 metre uzunluğunda turna balığı takıldı

30.01.2023 14:00

Elazığ'da iki arkadaş oltasına gelen balıkla büyük sevinç yaşadı. 36 kilo ağırlığında 1 metre 16 santimetre uzunluğunda turna balığı tutan vatandaş balıkla poz verdi.

Elazığ'da olta balıkçılığı yapan iki arkadaş, cumartesi günü Keban Barajında balık tutmaya gitti. İki arkadaş oltasına takılan devasa balığı yaklaşık yarım saatlik bir uğraşın sonucunda kenara çekmeye başardı.

36 KİLO AĞIRLIĞINDA

Balıkçılar, gördükleri balık karşısında şaşkına döndü. Tutulan turna balığının yaklaşık 36 kilo ağırlığında ve yaklaşık 1 metre 16 santimetre uzunluğunda olduğunu görüldü.

İki arkadaş o anları cep telefonu kamerası ile kayda aldı.

İşte oltayla yakalanan o balık;

Amatör balıkçı olta ile 1.16 metre uzunluğunda turna balığı tuttu
Amatör balıkçı olta ile 1.16 metre uzunluğunda turna balığı tuttu
Kaynak: İHA
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Elazığ, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Amatör balıkçının oltasına 1.16 metre uzunluğunda turna balığı takıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Amatör balıkçının oltasına 1.16 metre uzunluğunda turna balığı takıldı - Son Dakika
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