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Ambulans helikopter 14 yaşındaki çocuk için havalandı

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde çok sayıda hap içen kız çocuğu ambulans helikopter tarafından Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Alanya'da yaşayan S.S. isimli kız çocuğu çok sayıda hap içti. Durumunun kötüye gittiğini gören kız çocuğunu ailesi Alanya ALKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. S.S. burada yapılan ilk müdahalenin ardından Sağlık Bakanlığı'nın ambulans helikopteri ile Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Servisi'ne sevk edildi. S.S. burada tedavi altına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.