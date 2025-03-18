Anadolu Kadınını Anlatan Film Gösterimi

1971 dönemini Türk sinemasının altın çağı olarak nitelendirdi.

Düzce Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜKAM) tarafından düzenlenen "Ulusal Sinema Hareketinde Anadolu Kadını: Kuyu'daki Köylü Kadınlığı ve Temsilleri Üzerine" başlıklı film gösterimi ve söyleşisi İstiklal Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tunç Yıldırım'ın konuşmacı olarak katıldığı etkinlikte, yönetmenliğini Metin Erksan'ın yaptığı, 1968 yapımı Kuyu filmi izleyicilerle buluştu. Çekimlerinin Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde gerçekleştirildiği ve Anadolu'da bir köylü kızının hikayesini konu alan film gösteriminin ardından, Tunç Yıldırım, Türk sinemasının tarihi dönemleri, kültürel ve folklorik özellikleri, köy ve köylü kızlarının filmlerdeki temsili, ulusal ve milli sinema kavramlarını ele alan söyleşi gerçekleştirdi.

Yeşilçam'ın film türleri üzerine kapsamlı bir değerlendirmede bulunan Yıldırım, belirli dönemlerde Türk sinemasına uygulanan sansürler ve bu sansürlerin sinema üzerindeki etkileri hakkında konuştu.

Konuşmasında 1960-1971 dönemini Türk sinemasının altın çağı olarak nitelendiren Doç. Dr. Yıldırım, bu dönemde çekilen Susuz Yaz, Acı Hayat, Gecelerin Ötesi ve Dokuz Dağın Efesi gibi eserlerin uluslararası festivallerde büyük ödüller kazandığını vurguladı. Kuyu filminin ise Anadolu köylü kadınlarının toplum içindeki mücadelesini ve geleneksel yapılar içinde karşılaştıkları zorlukları gözler önüne seren önemli eserlerden biri olduğuna dikkat çekti.

Etkinlik, katılımcıların sorularının yanıtlanmasıyla son buldu. - DÜZCE