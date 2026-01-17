Anadolu\'daki madenciliğin tarihi Bursa\'da konuşuldu

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen, insanlık tarihinin yönünü değiştiren en önemli teknolojik adımlardan biri olan madenciliğin Anadolu'daki serüveninin anlatıldığı söyleşi, tarih meraklıları tarafından büyük ilgi gördü.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi, Tanıtım ve Turizm Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen Arkeoloji Söyleşileri'nin 5. buluşmasında 'Anadolu Madencilik Tarihi' ele alındı. Prof. Dr. Ünsal Yalçın'ın konuşmacı olduğu Bursa Kent Müzesi'ndeki programa, tarih ve arkeoloji meraklıları büyük ilgi gösterdi.

Anadolu'da madenciliğin ortaya çıkışını ve tarihi gelişim sürecini arkeolojik bulgular ışığında katılımcılarla paylaşan Prof. Dr. Ünsal Yalçın, erken dönemlerden itibaren madenlerin gündelik yaşamda, üretim süreçlerinde ve toplumsal yapıda büyük rol üstlendiğini dile getirdi. Madencilik tekniklerinin zaman içerisindeki dönüşümünü ve kültürel yaşama etkilerini örnekler üzerinden anlatan Yalçın, madenciliğin yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda teknolojik ve kültürel bir birikim olduğunu vurguladı.

Program soru cevap bölümüyle sona ererken; söyleşi dizisini büyük bir ilgiyle takip eden arkeoloji meraklıları, kültür ve tarih alanındaki çalışmalarından dolayı Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'e teşekkür etti. - BURSA