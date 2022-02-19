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Anadolu Mektebi Yazar Okumaları 'Mustafa Kutlu' paneli gerçekleştirildi - Son Dakika

Anadolu Mektebi Yazar Okumaları 'Mustafa Kutlu' paneli gerçekleştirildi

19.02.2022 15:00

Anadolu Mektebi Yazar Okumaları 'Mustafa Kutlu' paneli gerçekleştirildi Denizli'de Anadolu Mektebi Yazar Okumaları "Mustafa Kutlu" paneli İbrahim Cinkaya Sosyal Bilimler Lisesinde düzenlenen programla gerçekleştirildi.

Anadolu Mektebi Yazar Okumaları 'Mustafa Kutlu' paneli gerçekleştirildi

DENİZLİ - Denizli'de Anadolu Mektebi Yazar Okumaları "Mustafa Kutlu" paneli İbrahim Cinkaya Sosyal Bilimler Lisesinde düzenlenen programla gerçekleştirildi.

Anadolu Mektebi Yazar Okumaları "Mustafa Kutlu" paneli Saygı duruşu ve İstiklal marşı ile başlayan törenin açılış konuşmasını Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici yaptı. Müdür Ekici, "Anadolu Mektebi Yazar Okumaları milli ve manevi değerlerimize sahip çıkan, Türk kültür ve medeniyetinin gelişmesine katkı sunmuş yazarların tüm eserlerinin ve yazarların hakkında yazılmış seçkin eserlerin okumasını, okunan her eser hakkında değerlendirme yazısı yazılmasını, eserlerin en az yarısı okunduktan sonra bir konu seçilmesini, seçilen konuda bir konuşma metni hazırlanmasını, düzenlenen panel programlarında hazırlanan metnin sunulmasını amaçlayan bir yazar okuma faaliyetidir. Anadolu Mektebindeki öğrenciler, nitelikli bir okuma yaparlar. Yazı ile kendilerini ifade becerisi edinirler. Sosyal ve kültürel yönden gelişirler. Öğrencilerin; çalışkan, doğru, sadakatli, kendine güvenen, irade sahibi, önceliklerini doğru belirleyen, ilkeli ve tutarlı olabilen, mensup olduğu aileyi önemseyen bireyler olmaları hedeflenir. Anadolu Mektebi Yazar Okumaları, gönüllülük ile başlayan ve devam eden, nicelikten çok niteliğe önem veren, sivil bir okuma faaliyetidir" dedi.

"Öğrencilerimiz 6 okulumuzda yazar okumalarını sürdürmektedirler"

Konuşmalarının devamında Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, "Prof. Dr. Sami Güçlü'nün öncülüğünde hayat bulan Anadolu Mektebi Yazar Okumalarına Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak, 5 lisemiz ve bir ortaokulumuzla bu eğitim-öğretim döneminde dahil olduk. Öğrencilerimiz, öğretmenlerinin danışmanlığında 6 okulumuzda yazar okumalarını sürdürmektedirler. Yazar okumalarına gönüllülük esasıyla katılan öğretmen ve öğrencilerimizi kutluyor, başarılarının devam etmesini diliyorum. Bugün Anadolu Mektebi Yazar Okumalarının ilimizdeki birinci okul paneli gerçekleştirilecektir. Panelde, İbrahim Cinkaya Sosyal Bilimler Lisesinden öğrencilerimiz eserlerini okudukları değerleri yazarımız Mustafa Kutlu'nun farklı yönlerini ele alacaklardır. Okuma, yazma, konuşma ve dinleme faaliyetlerini bir bütün olarak ortaya koyacak olan öğrencilerimize başarılar diliyorum. Dinleyicilerin panelde konuşmacı olarak yer alan öğrencilerimizin anlatacakları konulardan çok fazla istifade edeceklerini düşünüyorum. Panelin hazırlanmasında emek sarf eden okulumuzun değerli yönetici ve öğretmenlerini kutluyorum" diye konuştu.

Öğrenciler, Mustafa Kutlu'nun farklı yönlerini ele aldı

Anadolu Mektebi Yazar Okumaları etkinliğine 5 lise ve 1 ortaokul dahil oldu. Panel etkinliğinin ilki İbrahim Cinkaya Sosyal BilimlerLisesinde gerçekleştirildi. Etkinliğe dahil olan okullarda da okul panelleri düzenlenecek olup Mayıs ayı içerisinde ise katılımcı okullardan öğrencilerle il paneli gerçekleştirilecektir. Panel, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Hüseyin Acar'ın danışmanlığında 1 panel yöneticisi ve 6 panel konuşmacısı olmak üzere toplam 7 öğrenci tarafından sunuldu. Öğrenciler, Uzun Hikaye tarzında milli ve manevi değerleri öne çıkaran hikayeler kaleme alan Mustafa Kutlu'nun farklı yönlerini ele aldı.

Panele çok sayıda öğretmen ve öğrenci katıldı

Anadolu Mektebi Yazar Okumaları "Mustafa Kutlu" Paneline, Merkezefendi Kaymakamı Dr. Adem Uslu, Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, Merkezefendi İlçe Milli Eğitim Müdürü Taşkın Osman Yıldız, Anadolu Mektebi Yazar Okuma panelistleri, okul müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Anadolu Mektebi Yazar Okumaları 'Mustafa Kutlu' paneli gerçekleştirildi
Anadolu Mektebi Yazar Okumaları 'Mustafa Kutlu' paneli gerçekleştirildi
Anadolu Mektebi Yazar Okumaları 'Mustafa Kutlu' paneli gerçekleştirildi

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Anadolu Mektebi Yazar Okumaları 'Mustafa Kutlu' paneli gerçekleştirildi Anadolu Mektebi Yazar Okumaları 'Mustafa Kutlu' paneli gerçekleştirildi Okçuluk: Salon Avrupa Şampiyonası Okçuluk: Salon Avrupa Şampiyonası Son dakika gündem: MSB: 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi Son dakika gündem: MSB: 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Anadolu Mektebi Yazar Okumaları 'Mustafa Kutlu' paneli gerçekleştirildi - Son Dakika


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