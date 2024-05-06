Anadolu Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Derneği, Bitki Hakları Manifestosunu Kazdağları'nda açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Anadolu Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Derneği, Bitki Hakları Manifestosunu Kazdağları'nda açıkladı

Anadolu Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Derneği, Bitki Hakları Manifestosunu Kazdağları\'nda açıkladı

Burhaniye ilçesindeki Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezi'nde tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği kursları devam ederken, Anadolu Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Derneği, Bitki Hakları Manifestosunu Kazdağları'nda düzenlediği bir etkinlikle açıkladı. Dernek üyeleri, bitki tanıma yürüyüşü yaparken, manifestoyu okudu ve derneğin önemli çalışmalar yapacağını belirtti.

06.05.2024 13:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Burhaniye ilçesinde, Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezinde (BAÇEM) tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği kursları devam ederken, BAÇEM Müdürü Nazım Tanrıkulu'nun başkanlığında oluşturulan Anadolu Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Derneği de çalışmalarına başladı. Dernek yönetici ve üyeleri hazırladıkları Bitki Hakları Manifestosunu da Kazdağları'nda düzenledikleri bir etkinlik ile açıkladılar.

Avukatlardan orman mühendislerine kadar değişik meslek gruplarından insanların oluşturduğu Anadolu Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Derneği üyeleri, Kazdağları'nda bitki tanıma yürüyüşü yaparken, İzmir'den gelen avukat Zehra Öztürk de Bitki Hakları Manifestosunu okudu. Dernek Başkanı Nazım Tanrıkulu düzenlenen yürüyüşte, Kazdağları'ndaki bitkiler hakkında bilgiler verdi. Derneğin önemli çalışmalar yapacağını anlatan Anadolu Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Derneği Başkanı Nazım Tanrıkulu, "Bitki Hakları Çalışma Grubunun hazırladığı Manifestoyu Kazdağları'nda okuduk. Kazdağları, şifası ve çeşitliliği ile ünlü Türkiye'nin önemli doğal alanlarından biri. Bugün hem manifestomuzu açıkladık hem de bitkilerle tanışma yürüyüşü yaptık. Bunun bir sonraki aşaması, bu bitkilerle bitki hakları ile çalışma evrensel beyannameye dönüşecek. Çünkü, uluslararası çalışmalarımıza katkı sunan hukuk fakültelerinden katılımcılar var. Derneğimiz üyeleri var" dedi.

Peyzaj mimarı Merve Başak da, "Anadolu Tıbbi ve Aromatik Bitki Derneği olarak biz de bugüne özel bir etkinlik düzenlemek istedik. Kazdağları'nda Bitki Hakları Manifestomuzda yayınladığımız bir doğa yürüyüşü etkinliğini gerçekleştirdik derneğimiz kapsamında. Daha henüz üye olmayan kişiler de geldiler. Kazdağları'nda güzel bir etkinlik gerçekleştiriyoruz. Bunların devamı gelecek" diye konuştu.

Akademisyen Kenan Uzel ise, "Şimdiye kadar bitkilerin ruhu olduğunu ilk defa burada tanıdık, duyduk. Doğayı severdim. Dağcılık da yapardım ama böyle detaylı bilgiye sahip değildim. Nazım hocaya teşekkür ediyorum bizi bilgilendirdiği için" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Balıkesir, Tarım, Çevre, Yerel, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Anadolu Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Derneği, Bitki Hakları Manifestosunu Kazdağları'nda açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:56 Nikah memuru, hoca dua ederken mikrofonu elinden alıp müzik açtırdı Nikah memuru, hoca dua ederken mikrofonu elinden alıp müzik açtırdı
13:34 Gaziantep’te katliam gibi kaza 8 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı Gaziantep'te katliam gibi kaza! 8 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı
13:32 Özel’den “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın CHP içinde karışıklık planı var“ iddialarına yanıt Özel'den "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP içinde karışıklık planı var" iddialarına yanıt
12:46 Erzurum’a, Antalya iklim şartlarına göre sera Isıtma için günde 3 ton kömür yakarak belediyeyi milyonlarca lira zarara uğrattılar Erzurum'a, Antalya iklim şartlarına göre sera! Isıtma için günde 3 ton kömür yakarak belediyeyi milyonlarca lira zarara uğrattılar
12:32 Havadan broşür bıraktılar İsrail ordusu, masum sivillerin son sığınağını vurmakta kararlı Havadan broşür bıraktılar! İsrail ordusu, masum sivillerin son sığınağını vurmakta kararlı
14:23 Mardin’de okuldan atılan öğrenci tabanca ile okulun kapısına dayandı Mardin'de okuldan atılan öğrenci tabanca ile okulun kapısına dayandı
14:05 Kahtalı Mıçe kansere yakalandı Kahtalı Mıçe kansere yakalandı
13:55 Erzincan’da vatandaşların güvenliği için tüm köylere kamera sistemi kuruluyor Erzincan'da vatandaşların güvenliği için tüm köylere kamera sistemi kuruluyor
13:08 Yağmur Taktaş’ın Adana’daki mezarı otopsi için açıldı Yağmur Taktaş'ın Adana'daki mezarı otopsi için açıldı
13:03 Putin emri verdi Rus birlikleri nükleer saldırı tatbikatı hazırlıklarına başladı Putin emri verdi! Rus birlikleri nükleer saldırı tatbikatı hazırlıklarına başladı
12:48 Dr. Ekrem Teymur: Üniversite bölümlerinin 80’i kapatılmalı Dr. Ekrem Teymur: Üniversite bölümlerinin %80'i kapatılmalı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2024 14:54:36. #1.12#
SON DAKİKA: Anadolu Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Derneği, Bitki Hakları Manifestosunu Kazdağları'nda açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement