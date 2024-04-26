Anadolu Üniversiteler Birliği Üniversite Tanıtım Fuarı AGÜ'de yapılacak - Son Dakika
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Anadolu Üniversiteler Birliği Üniversite Tanıtım Fuarı AGÜ'de yapılacak

Anadolu Üniversiteler Birliği Üniversite Tanıtım Fuarı AGÜ\'de yapılacak

Anadolu Üniversiteler Birliği tarafından düzenlenen Üniversite Tanıtım Fuarı, Abdullah Gül Üniversitesi Sümer Kampüsü'nde gerçekleştirilecek. Fuarda lise öğrencileri, üniversite yaşamı, bölümler ve kariyer olanakları hakkında detaylı bilgiler edinebilecek. Ayrıca, fuar kapsamında öğrencilere gelecek planlamaları konusunda rehberlik de sağlanacak. AGÜ Rektörü Prof. Dr. Cengiz Yılmaz, fuarın gençlerin geleceklerini planlama sürecinde önemli bir rol oynayacağını belirtti ve tüm lise öğrencilerini fuara davet etti.

26.04.2024 13:20
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Anadolu Üniversiteler Birliği'nin (AÜB) düzenlediği Üniversite Tanıtım Fuarlarının bu yıl ilki, Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Sümer Kampüsü'nde yapılacak. Lise öğrencileri, 6 Mayıs Pazartesi günü düzenlenecek fuarda üniversite yaşamı, bölümler ve kariyer olanakları hakkında detaylı bilgiler edinebilecek.

AGÜ Sergi Salonunda gerçekleştirilecek fuar, 09.00'da yapılacak açılış töreni ile başlayıp, tüm gün devam edecek. Fuarda, lise öğrencileri, katılımcı üniversitelerin stantlarını ziyaret ederek üniversiteler, bölümler ve meslekler ve üniversitelerin sağladığı olanakları hakkında detaylı bilgiler edinebilecek. Fuarda ayrıca, öğrencilere gelecek planlamaları konusunda rehberlik etme fırsatı da sunulacak.

AGÜ Rektörü Prof. Dr. Cengiz Yılmaz bu fuarın, gençlerimizin geleceklerini planlama sürecinde önemli bir rol oynayacağını belirterek, "Fuarda öğrenciler bölümleri meslekler, üniversite tercihleri ile ilgili açılacak stantlarda akademisyenlerden detaylı bilgileri edinebilecek. Fuarda, Anadolu Üniversiteler Birliği üyesi üniversiteleri tanıma fırsatı da bulacak" dedi.

Rektör Prof. Dr. Yılmaz, tüm lise öğrencilerini, aileleriyle birlikte fuara katılmaya davet etti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Anadolu Üniversiteler Birliği Üniversite Tanıtım Fuarı AGÜ'de yapılacak - Son Dakika

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