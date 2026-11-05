Anadolu Üniversitesi 2 altın 7 bronzla Avrupa ikincisi olup TÜSF töreninde ödül aldı - Son Dakika
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Anadolu Üniversitesi 2 altın 7 bronzla Avrupa ikincisi olup TÜSF töreninde ödül aldı

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Anadolu Üniversitesi 2 altın 7 bronzla Avrupa ikincisi olup TÜSF töreninde ödül aldı
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Tiran'da düzenlenen EUSA Tekvando Turnuvası'nda 2 altın ve 7 bronz madalya toplayan Anadolu Üniversitesi, Avrupa ikinciliğine ulaştı. Üniversite, TÜSF'nin 30. kuruluş yıl dönümü etkinliğinde bu derecesi nedeniyle ödüllendirildi; ödülü SKS Daire Başkanı Abdurrahman Şafak aldı.

Anadolu Üniversitesi, Arnavutluk'un Tiran kentinde düzenlenen EUSA Tekvando Turnuvası'nda elde ettiği 2 altın ve 7 bronz madalyayla Avrupa ikincisi olarak, TÜSF'nin 30. kuruluş yıl dönümü gecesinde ödüle layık görüldü.

Anadolu Üniversitesi uluslararası üniversite sporlarında elde ettiği başarılarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen Avrupa Üniversite Sporları Birliği (EUSA) Tekvando Turnuvası'nda 2 altın ve 7 bronz madalya kazanarak Avrupa ikincisi olan Anadolu Üniversitesi, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunun (TÜSF) 30. kuruluş yıl dönümü kapsamında düzenlenen ödül töreninde ödüle layık görüldü. Anadolu Üniversitesi adına ödülü Sağlık, Kültür ve Spor (SKS) Daire Başkanı Abdurrahman Şafak aldı. TÜSF'nin kuruluşunun 30. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen "Ödül ve Tanıtım Gecesi", üniversite, spor ve medya dünyasından çok sayıda davetliyi bir araya getirdi. Gecede uluslararası müsabakalarda elde ettikleri derecelerle Türk üniversite sporuna katkı sağlayan üniversiteler ödüllendirildi.

Anadolu Üniversitesine EUSA başarısı için ödül

Tiran'da gerçekleştirilen EUSA Tekvando Turnuvası'nda mücadele eden Anadolu Üniversitesi sporcuları kazandıkları 2 altın ve 7 bronz madalyayla organizasyonu Avrupa ikincisi olarak tamamladı. Bu başarı dolayısıyla Anadolu Üniversitesi, TÜSF 2026 Ödül Töreni'nde Avrupa Üniversite Sporları Birliği (EUSA) organizasyonlarında altın madalya kazanan üniversiteler kategorisinde ödüllendirildi.

Kaynak: İHA
Anadolu ÜniversitesiEğitimYerelSporSon Dakika

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