Anadolu Üniversitesi'nde Öğrenciler Boykot Eylemlerine Devam Ediyor

(ESKİŞEHİR)- Anadolu Üniversitesi öğrencileri dersleri boykot etmeye devam ediyor. Öğrenciler derslere girmezken, güzel sanatlar fakültesi öğrencilerinin yaptığı 'imdat fıs fıs' isimli toma dikkat çekti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından başlayan akademik boykot, Anadolu Üniversitesi'ne devam ediyor. Eğitim Fakültesi, Edebiyat Fakültesi, İletişim Bilimleri Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi ve Yabancı Diller Yüksekokulu öğrencileri bugün de derslere girmeyerek akademik boykota katıldı. Öğrenciler, seçme seçilme hakkının yanı sıra üniversite içinde yaşadıkları sorunları ve talepleri de dile getirerek dersleri boykot etmeye devam edeceklerini belirtti.

"Öğrencilerin yanında olmalarını bekliyoruz"

Eğitim Fakültesi önünde yapılan açıklamada öğrenciler adına konuşan Orhan Yüksel, "Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğrencileri olarak son günlerde yaşananlara, zorbalıklara ve halkın seçme ve seçilme hakkına yönelik saldırılara karşı sessiz kalmıyoruz. Dersleri boykot ediyoruz! Fakültemiz akademisyenlerine ve bilim insanlarına çağrımız; derslere ara vermeleri, öğrencilerinin yanında olmaları ve boykot çağrımıza destek vermeleridir. Eğitim Fakültesi öğrencilerine ve akademisyenlerine yakışan, bu koşullarda derslere devam etmek değil, mücadeleyi büyütmektir diyoruz. Burası Ali İsmail Korkmaz'ın fakültesi. Biz de Ali İsmail'in kardeşleriyiz. Onun hayalleri için sıra arkadaşları olarak buradayız. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz! Bu fakültede boykot var" dedi.

"Öğretmenlik mesleği niteliksiz hale getiriliyor"

Yüksel konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"Yemekhanemize her dönem başında yeni bir zam yapılıyor. Artık zam yaptıktan sonra öğrencilere haber bile vermiyorlar. Porsiyonlar küçülüyor, sağlıklı ve besleyici olmaktan her gün uzaklaşıyor. Öğrencilerin yemeği olmayan arkadaşlarıyla yemeklerini paylaşabilmesi için kullandığı QR sistemi engellendi. Neden mi? Çünkü üniversite yönetimi için burası bir işletme, kar kapısı, biz de müşteriyiz. Üniversitemizin hiçbir yönetim kurulunda öğrencilerin temsiliyeti yok. Rektör, cumhurbaşkanı kararıyla atanıyor, öğrencileri ilgilendiren bütün kararlar kapalı kapılar ardında alınıyor. Anayasal hakkını kullanan arkadaşlarımız hukuksuzca gözaltına alınıyor. Hakkını arayan öğrencinin karşısına kolluk kuvvetleri dikiliyor. Eğitim ve öğretimin içeriği her geçen gün boşaltılıyor, öğretmenlik mesleği niteliksiz hale getiriliyor. Üniversitemizde sözde yardım vakfı, esası cihatçı bir sivil toplum örgütü olan İHH'nın öğrenci kulübü elini kolunu sallayarak etkinlikler düzenliyor. Laiklik ilkesi adeta hiçe sayılıyor. İşte tüm bu saydıklarımızın karşısında eğitim fakültesi öğrencileri olarak ayağa kalkıyoruz! Dersleri boykot ediyoruz."

Öğrencilerden 'imdat fıs fıs' adında toma

Açıklamanın ardından iktisadi idari bilimler fakültesinin kantininde de bir açıklama yapıldı ve öğrenciler daha sonra Güzel Sanatlar Fakültesi'nin olduğu bölgeye yürüdü. Burada öğrencilerin bir kısmı şarkılar söylerken bir kısmı da çimlere serilen kağıtlara resim yaptı. Ayrıca Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerinin kağıttan yaptığı 'imdat fıs fıs' isimli toma da boykotta yer aldı.