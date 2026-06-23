Anadolu Üniversitesi ve ESMMMO\'dan Staj Protokolü

Anadolu Üniversitesi ile Eskişehir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (ESMMMO) arasında, öğrencilerin mesleki gelişimlerini desteklemek ve uygulamalı eğitim imkanlarını güçlendirmek amacıyla staj iş birliği protokolü imzalandı.

Anadolu Üniversitesi Rektörlük Senato Odasında gerçekleştirilen imza törenine Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) Dekanı Prof. Dr. Sezgin Açıkalın, Maliye Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa Erkan Üyesi ile ESMMMO Başkanı Ersin Karakoç ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

İmzalanan protokol kapsamında Anadolu Üniversitesi İİBF öğrencilerinin muhasebe, finans, vergi hukuku ve vergi uygulamaları alanlarında edindikleri teorik bilgileri uygulama ortamında pekiştirmeleri ve mesleki deneyim kazanmaları hedefleniyor. Bu doğrultuda öğrenciler serbest muhasebeci mali müşavirlik bürolarında ve ilgili kuruluşlarda staj yapma imkanı elde edecek.

Üniversite ile meslek örgütü arasında kurulan iş birliğinin, öğrencilerin çalışma hayatına daha donanımlı hazırlanmalarına katkı sunması ve mesleki yetkinliklerini geliştirmesi amaçlanıyor. Protokol ayrıca öğrencilerin muhasebe ve mali müşavirlik mesleğine ilişkin etik ilkeler, mesleki sorumluluklar ve uygulama süreçleri hakkında uygulamalı deneyim kazanmalarına imkan sağlayacak.

ESMMMO'nun katkılarıyla öğrencilerin meslek mensuplarıyla bir araya gelebileceği seminer, eğitim ve söyleşi gibi etkinliklerin de desteklenmesi planlanıyor. Böylece öğrencilerin sektör temsilcileriyle erken dönemde temas kurmaları, mesleki ağlarını geliştirmeleri ve kariyer planlamalarına katkı sağlayacak uygulamalı öğrenme fırsatlarından yararlanmaları hedefleniyor.

Protokolün, Anadolu Üniversitesi ile ESMMMO arasındaki kurumsal iş birliğini daha da güçlendirirken öğrencilerin mesleki gelişimlerine, uygulama becerilerinin artırılmasına ve istihdam edilebilirliklerinin desteklenmesine önemli katkılar sunması bekleniyor. - ESKİŞEHİR