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Anadolu Üniversitesi Yemek Üretim Merkezi açıldı - Son Dakika

Anadolu Üniversitesi Yemek Üretim Merkezi açıldı

19.02.2022 00:58
Anadolu Üniversitesi Yemek Üretim Merkezi açıldı

Anadolu Üniversitesi 30 bin kişiye hizmet verebilme kapasitesine sahip bir yemek üretim merkezine kavuştu.

Anadolu Üniversitesi 30 bin kişiye hizmet verebilme kapasitesine sahip bir yemek üretim merkezine kavuştu.

Anadolu Üniversitesi, bir dünya üniversitesi olma vizyonu ve öğrencilerinin yaşam kalitesini arttırmayı önceleyen misyonuyla fark oluşturmak devam ediyor. Eskişehir'de yaşayan ve Anadolu Üniversitesi'nin pek çok sosyal olanağından faydalanan öğrenciler için bir yenilik daha hayata geçirildi.

"Modern tesislerde uluslararası hijyen standartlarına uygun üretim sağlanıyor"

Sabah kahvaltısı, öğle ve akşam yemeği hizmeti sağlayan Anadolu Üniversitesi Yemek Üretim Merkezi ile öğrencilerin yanı sıra Anadolu Üniversitesi personelinin de yemek hizmeti talepleri karşılanıyor. Merkezin modern tesislerinde uluslararası hijyen standartlarına uygun olarak üretim sağlanırken Sağlık Bakanlığı'nın sağlıklı beslenme piramidine uygun şekilde besleyici değeri yüksek menüler üretiliyor. Merkezdeki tüm üretim süreci ise gıda üretim mühendislerinin kontrol ve denetimleri eşliğinde gerçekleştiriliyor.

"Öğrenci dostu bütçelerle sağlıklı ve besleyici menüler mevcut"

Öğrenci ve personelin sağlıklı beslenmesi için menülerin kalori değerleri uzmanlar tarafından sıkı bir şekilde denetleniyor. Yemek Üretim Merkezi, Anadolu Üniversitesi'nin sağlıklı ve kaliteli yaşam vizyonunun bir parçası olarak ürettiği hizmetleri son derece uygun ve öğrenci dostu bütçelerle sağlıyor. Otuz bin kişiye hizmet sağlanan Yemek Üretim Merkezi'nde, Çölyak hastası öğrenci ve personel için de "Glütensiz Menü" hizmeti sunuluyor. Merkez yakın zamanda Vegan Anadolu Kafeteryası ile vegan öğrenci ve personel için de hizmet sağlamaya hazırlanıyor. - ESKİŞEHİR

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Anadolu Üniversitesi, Yemek Tarifi, Eskişehir, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Anadolu Üniversitesi Yemek Üretim Merkezi açıldı - Son Dakika


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