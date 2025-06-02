Anadolu Yıldızı-2025 Tatbikatı Başladı - Son Dakika
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Anadolu Yıldızı-2025 Tatbikatı Başladı

02.06.2025 15:27
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Sakız ve Midilli arasında yapılan tatbikatta hava ve deniz kuvvetleri ortak kurtarma senaryosu uygulandı.

Yunanistan'ın Sakız ve Midilli adalarının arasında kalan uluslararası sularda gerçekleştirilen Anadolu Yıldızı-2025 Arama ve Kurtarma Tatbikatı nefesleri kesti.

Ege Ordusu Komutanlığı koordinesinde, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarının katılımıyla icra edilen Anadolu Yıldızı-2025 Arama Kurtarma Tatbikatı, Sahil Güvenlik Komutanı Koramiral Ahmet Kendir ve Ege Ordusu Komutan Yardımcısı Tümgeneral Emre Tayanç'ın katılımıyla başladı. Anadolu Yıldızı-2025'in ilk aşamasında Kara Kuvvetleri'nden bir arama kurtarma helikopteri, Hava Kuvvetleri'nden bir arama kurtarma uçağı ve bir arama kurtarma helikopteri, Deniz Kuvvetleri'nden bir fırkateyn, Sahil Güvenlik Komutanlığından 2 korvet, 4 Sahil Güvenlik botu, bir arama kurtarma uçağı, 2 arama kurtarma helikopteri ile 2 arama kurtarma gemisi görev aldı. Türk Arama Kurtarma Bölgesinde tehlikede bulunan kuru yük gemisinden alınan yardım çağrısı üzerine ekipler harekete geçti.

Senaryo uygulandı

Yunanistan'ın Sakız ve Midilli adalarının arasında kalan bölümde gerçekleşen senaryo gereği yanan geminin yardım çağrısı Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi tarafından Deniz Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezine bildirildi. Deniz Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezinin başlattığı harekatta, senaryo gereği imkanların yetersiz olması nedeniyle Hava Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezinden yardım talebinde bulunuldu. Talep üzerine, Hava Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi tarafından; kara ve deniz kuvvetleri komutanlıkları arama kurtarma koordinasyon merkezlerine müşterek arama kurtarma harekatı başlatma emri verildi.

Tatbikat nefes kesti

Nefes kesen tatbikatta, ticaret gemisindeki temsilen 3 cansız manken ve 7 personel denize bırakıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığına ait havada 6 saat görev yapabilen CN-235 Casa arama kurtarma uçağı, kazazedeleri tespit etmek için olay mahalline geldi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait CN-235 Casa arama kurtarma uçağı ile bölgeye kurtarma botu ve arama kurtarma ihtisaslı personellerin bırakılırken, bölgeye intikal eden Sahil Güvenlik arama kurtarma helikopteri ve tamamen Türk mühendisleri tarafından dizayn edilerek Türk tersanelerinde inşa edilen Sahil Güvenlik botları toplamda 2 kazazedeyi kurtardı. Kara Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik komutanlıklarına ait arama kurtarma helikopterlerinin toplam 3 kazazedeyi kurtarmasının ardından Türk mühendisler tarafından inşa edilen TCSG Dost'a ait hızlı kurtarma botları tarafından da 2 kazazede kurtarıldı.

Yerli ve yabancı gözlemciler ile basın mensuplarının TCSG Güven gemisinden takip ettiği tatbikata 11 ülkeden 11 gözlemci katıldı.

İkinci aşama karada

Tatbikatın ikinci safhası ise yarın İzmir Menemen Dumanlı Dağında gerçekleştirilecek. Bu safhada, senaryo gereği dağa tırmanış yapan dağcı grubunun kaybolduğu bilgisi gelmesi üzerine arama kurtarma harekatı başlatılacak ve kurtarılan dağcılar sağlık tesisine götürülecek.

Tatbikat, katılan unsurların müşterek senaryo içerisinde birlikte arama kurtarma harekatı yapabilme yeteneklerini artırarak eğitimlerini geliştirmek, TSK ve Türk arama kurtarma teşkilatları arasındaki koordinasyon hususları ile arama kurtarma komuta kontrol sistemlerini denemek, bu sırada ortaya çıkabilecek aksaklıkları tespit etmeyi hedefliyor. - İZMİR

Kaynak: İHA

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