'Çanakkale Geçilmez Destanı'nın dönüm noktası olan 'Anafartalar Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümü kutlandı - Son Dakika
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'Çanakkale Geçilmez Destanı'nın dönüm noktası olan 'Anafartalar Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümü kutlandı

\'Çanakkale Geçilmez Destanı\'nın dönüm noktası olan \'Anafartalar Zaferi\'nin 109\'uncu yıl dönümü kutlandı

'Çanakkale Geçilmez Destanı'nın dönüm noktası olan 'Anafartalar Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümü, Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Conkbayırı'nda törenle kutlandı.

10.08.2024 13:06  Güncelleme: 13:16
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'Çanakkale Geçilmez Destanı'nın dönüm noktası olan 'Anafartalar Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümü, Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Conkbayırı'nda törenle kutlandı.

Çanakkale Boğazı'nı geçemeyeceklerini anlayınca Gelibolu Yarımadası'na karadan çıkarma yaparak buradan Boğaz'a ulaşmayı deneyen İtilaf Devletleri'nin umutlarının yok edildiği 10 Ağustos Anafartalar Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümü kutlandı. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı ev sahipliğinde, Gelibolu Yarımadası'ndaki Conkbayırı'nda Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na, Çanakkale Valiliği, 2'nci Kolordu Komutanlığı, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı ve Avustralya Hükümeti çelenkleri sunuldu. Şehitler anısına saygı duruşunda bulunuldu ve saygı atışı gerçekleştirildi. Türk bayrağı, İstiklal Marşı eşliğinde göndere çekildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri adına konuşan Gelibolu 2'nci Kolordu Komutanlığı'nda görevli Kurmay Binbaşı Türker Ersin Özdemir, "Çanakkale savaşlarının unutulmaz kahramanı, Anafartalar Grup Komutanı Albay Mustafa Kemal'in dehası ve kahramanlığına, Mehmetçik tarafından güven bağının kurulması ve hayranlıkla tanık olunması, aynı zamanda Milli Mücadele'nin doğal liderini de belirlemiştir. Çanakkale'de devleşen, gönüllerimizde ebedileşen ve tarihin altın sayfalarında destanlaşan yüce kahramanlar; huzur içinde uyuyunuz, geçit vermediğiniz bu vatan emin ellerdedir. Uğruna hiç düşünmeden canlarımızı feda ettiğimiz bağımsızlık ve özgürlüğümüzün sembolü şanlı bayrağımız, bu aziz vatan toprakları üstünde sonsuza kadar dalgalanacaktır" dedi.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir de, "Bugün 10 Ağustos Anafartalar Zafer Günümüzdür kutlu olsun. Türk milletinin tarihi yolculuğunda zafer ayı olarak nitelendirdiğimiz önemli bir aydayız. Şanlı Türk milleti bu toprakları vatan yapmak için canını ortaya koymuş ve icap ettiği zamanda kanını dökmekten hiçbir zamanda çekinmemiştir. Buradan Türk tarihinin dönüm noktalarından birini teşkil eden Conkbayırı'ndan Malazgirt Ovası'na, Kocatepe ve Afyon Ovası'na bin selam olsun. Yaklaşık sekiz, sekiz buçuk ay süren Çanakkale muharebelerinde 10 Ağustos bir dönüm noktası olmuştur. Canını ortaya koyan Mehmetçik mukayese edildiği zaman kendisinden katbekat üstün olan düşmana karşı tarihi bir savunma yapmıştır. Türk milleti bütün unsurlarıyla Çanakkale'de bir olmuş, beraber olmuş. ve burada haklı bir zaferi tarihe altın sayfalarla yazdırmıştır" diye konuştu.

Çanakkale Valisi Ömer Toraman ise, Çanakkale muharebelerinin büyük cesaret, fedakarlık, kahramanlık ve üstün liderlik sahnelerinin yaşandığı bir büyük harp olduğunu söyledi.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehitler için dua edildi. Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman, Gelibolu 2'nci Kolordu Komutanı Tümgeneral Rasim Yaldız ve Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı şeref defterini imzalamasıyla Conkbayırı'ndaki tören son buldu.

Törene, Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman, CHP Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen, Gelibolu 2'nci Kolordu Komutanı Tümgeneral Rasim Yaldız, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Çanakkale Belediyesi Başkan Vekili İrfan Dehmen, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. R. Cüneyt Erenoğlu, İl Emniyet Müdürü Selim Arıcı, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sadi Akman, Avustralya Hükümeti adına Çanakkale Konsolosu Harry Hall, kurum amirleri, STK'lar, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Çanakkale Geçilmedi

Çanakkale Savaşları sırasında, İtilaf Birlikleri Seddülbahir ve Arıburnu'ndaki çarpışmalardan sonra Gelibolu Yarımadası'nı buralardan geçmenin imkansız olduğunu görerek, kuzeydeki Anafartalar'da yeni bir cephe açtı ve Conkbayırı'nı ele geçirdi. Ancak 10 Ağustos 1915'te Mustafa Kemal'in emriyle başlatılan süngü hücumuyla düşman püskürtüldü ve İtilaf Devletleri Anafartalar'dan Gelibolu Yarımadası'nı geçemedi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

Gelibolu Yarımadası, Gelibolu, Yerel, Politika, Son Dakika

Son Dakika Yerel 'Çanakkale Geçilmez Destanı'nın dönüm noktası olan 'Anafartalar Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümü kutlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 'Çanakkale Geçilmez Destanı'nın dönüm noktası olan 'Anafartalar Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümü kutlandı - Son Dakika
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