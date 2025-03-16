(ESKİŞEHİR) - Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, "Siyaseti ağlama duvarına döndürmeyeceğiz. Bahane üretenlerin işi değildir siyaset. Bu kadar zaman iktidarda kalıp yapamadıkları için dışarda kendisine bir suçlu arayanların mazeret alanı değildir siyaset" dedi.

Anahtar Parti Eskişehir İl Olağan Genel Kurulu Hasan Polatkan Kültür Merkezi'nde yapıldı. Genel Kurula katılan Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, muhalefeti ve iktidarı eleştirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2002 yılında verdiği vaatleri gerçekleştiremediğini söyleyen Ağıralioğlu, "Tayyip Bey geldiğinde çözmeyi vaat ettiği her sorunu Anahtar Parti'nin kadrolarının omuzlarına yüklemiş" diye konuştu.

Yavuz Ağıralioğlu Genel Kurul'da yaptığı konuşmada, şunları kaydetti:

"Parti kavgası bir ülkenin hazinesini doldurmaya, bir ülkenin eğitimin ayağa kaldırmaya, bir ülkenin adaletini inşa etmeye, bir ülkenin çocuklarının hayallerini inşa etmeye yetebilseydi, bir ülkede güvenlik endişelerine, bürokratik kapasitemize yetebilseydi şu anda biz bir parti kurmak zorunda kalmayacaktık.

Anahtar Parti kaybettiği her günü sadece milleti için değil insanlık için bile kayıp gören bir mesuliyetin yeni şuurunun üzerine kuruldu. Siyaseti ağlama duvarına döndürmeyeceğiz. Ülkemizi yöneteceksiniz. Kaynaklarını doğru idare edeceksiniz. Yetenekleri keşfedeceksiniz. Girişimcilerini dünyayla rekabete açacak, dünyayla bilek güreşine oturtabileceksiniz. Sanayicileri doğru destekleyecek, sanayicileri ile üniversiteleri bir araya getireceksiniz. Çalışanlara hakkını vereceksiniz. Emekli olanlarımızın haysiyetine, insan onuruna yakışan şartlarda yaşamasına imkan vereceksiniz. Enflasyonun pençesinde çocuklarımızı ezdirmeyeceksiniz. Faizin pençesinde iş adamlarımızın canını okumayacaksınız. Ülkemizi adam gibi yöneteceksiniz. Böyle yapabilirseniz değil 85 milyona 850 milyona yetersiniz."