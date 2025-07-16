Anamur'da 6 Öğrenci Hafızlık Belgesi Aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Anamur'da 6 Öğrenci Hafızlık Belgesi Aldı

Anamur\'da 6 Öğrenci Hafızlık Belgesi Aldı
16.07.2025 12:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Anamur'da 6 öğrenci, hafızlık tespit sınavında başarılı olarak hafızlık belgesi kazandı.

Mersin'in Anamur ilçesinde, Mescid-i Aksa Kız Kur'an Kursu ile Mus'ab Bin Umeyr Erkek Kur'an Kursunda eğitim gören 6 öğrenci, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen 2025 Yılı II. Dönem Hafızlık Tespit Sınavı'nda başarılı olarak hafızlık belgesi almaya hak kazandı.

Anamur İlçe Müftülüğü bünyesinden sınava giren 9 öğrenciden 6'sı başarı gösterirken, hafızlık eğitim sürecinde gösterilen azim ve özveri takdir topladı. Başarının ardında kurs yöneticileri, öğreticiler ve ailelerin büyük emeği olduğu ifade edildi.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Anamur İlçe Müftüsü Mehmet Fidan, hafızlık eğitimini bireysel başarıdan öte, ümmetin manevi hafızasını koruma sorumluluğu olarak gördüklerini belirterek, "Kur'an-ı Kerim'i hıfzetmek, sadece şahsi bir gayret değil, Allah'ın kelamını nesilden nesile taşımak adına ulvi bir sorumluluktur. Bu kutlu yolda başarıya ulaşan evlatlarımızı, onları yetiştiren hocalarımızı ve destek veren ailelerini tebrik ediyorum. Rabbim, hafız olan yavrularımızı Kur'anla yaşayan, Kur'an'ı hayatının rehberi edinen kullarından eylesin" dedi.

Mescid-i Aksa Kız Kur'an Kursunun ilk kez kendi bünyesinde yetiştirdiği hafızları mezun ettiğini belirten Müftü Fidan, daha önce kurs dışında eğitim alarak hafız olan Betül El Halid isimli bir öğrencinin ardından, kurs içinden yetişen ilk hafızın yaklaşık bir buçuk yıl önce Sare isimli öğrenci olduğunu hatırlattı.

Fidan açıklamasında, "Şimdi ise aynı kurstan 6 öğrencimizin daha hafızlık belgesi almaya hak kazanması, sabrın, gayretin ve ihlasla yapılan çalışmaların bir meyvesidir. Bu gelişme, Anamur'da hafızlık eğitimlerinin artık sistemli bir şekilde meyve vermeye başladığını gösteriyor. İnşallah bundan sonra daha donanımlı, Kur'an'la yaşayan ve Kur'an'ı yaşatan hafızlarımızın yetişmesine hep birlikte şahit olacağız. Rabbimiz gayretimizi daim, neslimizi Kur'ana hadim eylesin" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, hafızlık belgesi almaya hak kazanan öğrenciler için önümüzdeki günlerde özel bir belge takdim programı düzenlenmesinin planlandığı bildirildi. - MERSİN

Kaynak: İHA

Diyanet İşleri Başkanlığı, Güncel, Anamur, mersin, Kültür, Eğitim, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Anamur'da 6 Öğrenci Hafızlık Belgesi Aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Okul servislerinde güvenlik artıyor, zam kapıda Okul servislerinde güvenlik artıyor, zam kapıda
15 Temmuz’da silah zoruyla bildiri okutulan spiker Tijen Karaş’ın yeni mesleği şaşırttı 15 Temmuz'da silah zoruyla bildiri okutulan spiker Tijen Karaş'ın yeni mesleği şaşırttı
Kalaşnikoflu saldırıda öldürülen fenomen son yolculuğuna uğurlandı Kalaşnikoflu saldırıda öldürülen fenomen son yolculuğuna uğurlandı
Bariyer motordan girdi, bagajdan çıktı: 2 kişi hayatını kaybetti Bariyer motordan girdi, bagajdan çıktı: 2 kişi hayatını kaybetti
İstanbul’da kimyasal alarm Bodrumda 5 kişi zehirlendi, müdahale ekibi de çıkamadı İstanbul'da kimyasal alarm! Bodrumda 5 kişi zehirlendi, müdahale ekibi de çıkamadı
Türkiye’nin Oscar adayı belli oldu: ’Hemme’nin Öldüğü Günlerden Biri’ Türkiye'nin Oscar adayı belli oldu: 'Hemme'nin Öldüğü Günlerden Biri'
Ünlü modelden görülmemiş düğün kıyafeti Kimse geline bakmadı Ünlü modelden görülmemiş düğün kıyafeti! Kimse geline bakmadı
İstanbul’da ’Casperlar’ operasyonu: 70 tutuklama İstanbul'da 'Casperlar' operasyonu: 70 tutuklama
Denize giren kazlar CİMER’e şikayet edildi, kümese kapatılınca 8’i öldü Denize giren kazlar CİMER'e şikayet edildi, kümese kapatılınca 8'i öldü
114 yaşındaki efsane maratoncu feci kazada hayatını kaybetti 114 yaşındaki efsane maratoncu feci kazada hayatını kaybetti
Bir tomar parayı eline alan turist Karadenizli kadınla dalga geçti Bir tomar parayı eline alan turist Karadenizli kadınla dalga geçti

11:57
DEM Parti heyeti, Adalet Bakanı Tunç ile görüştü: Süreçte komisyon aşamasına geçildi
DEM Parti heyeti, Adalet Bakanı Tunç ile görüştü: Süreçte komisyon aşamasına geçildi
11:35
Ayşe Tokyaz’ın cesedinin bavulla taşındığı anlar ortaya çıktı İşte caninin ilk ifadesi
Ayşe Tokyaz'ın cesedinin bavulla taşındığı anlar ortaya çıktı! İşte caninin ilk ifadesi
10:46
BAE Devlet Başkanı El Nahyan Türkiye’ye geliyor Çok sayıda anlaşma imzalanacak
BAE Devlet Başkanı El Nahyan Türkiye'ye geliyor! Çok sayıda anlaşma imzalanacak
18:11
15 Temmuz şehitleri anısına 253 tekne boğazdan geçti
15 Temmuz şehitleri anısına 253 tekne boğazdan geçti
18:05
Trump’ın Ukrayna’ya silah desteği sözlerine Kremlin’den ilk yanıt
Trump'ın Ukrayna'ya silah desteği sözlerine Kremlin'den ilk yanıt
17:40
Erdoğan, Bahçeli ve Destici Meclis’te bir arada
Erdoğan, Bahçeli ve Destici Meclis'te bir arada
17:27
3 ilde orman yangını Alevlerin ulaştığı çok sayıda mahalle boşaltılıyor
3 ilde orman yangını! Alevlerin ulaştığı çok sayıda mahalle boşaltılıyor
17:27
Erzurum’da çocuklar boş arazide el bombası buldu
Erzurum'da çocuklar boş arazide el bombası buldu
17:18
TBMM’deki 15 Temmuz anma programına Tansu Çiller de katıldı
TBMM'deki 15 Temmuz anma programına Tansu Çiller de katıldı
16:30
İspanya hükümeti Lamine Yamal’ın skandal doğum günü partisi için soruşturma başlattı
İspanya hükümeti Lamine Yamal'ın skandal doğum günü partisi için soruşturma başlattı
16:28
Küçükçekmece’de uzun namlulu silahlarla saldırı: 2 yaralı
Küçükçekmece'de uzun namlulu silahlarla saldırı: 2 yaralı
16:24
FETÖ operasyonunda gözaltına alınan market patronunu, eski ortağı yakmış
FETÖ operasyonunda gözaltına alınan market patronunu, eski ortağı yakmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2025 12:46:43. #7.12#
SON DAKİKA: Anamur'da 6 Öğrenci Hafızlık Belgesi Aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.