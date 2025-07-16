Anamur\'da 6 Öğrenci Hafızlık Belgesi Aldı

Mersin'in Anamur ilçesinde, Mescid-i Aksa Kız Kur'an Kursu ile Mus'ab Bin Umeyr Erkek Kur'an Kursunda eğitim gören 6 öğrenci, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen 2025 Yılı II. Dönem Hafızlık Tespit Sınavı'nda başarılı olarak hafızlık belgesi almaya hak kazandı.

Anamur İlçe Müftülüğü bünyesinden sınava giren 9 öğrenciden 6'sı başarı gösterirken, hafızlık eğitim sürecinde gösterilen azim ve özveri takdir topladı. Başarının ardında kurs yöneticileri, öğreticiler ve ailelerin büyük emeği olduğu ifade edildi.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Anamur İlçe Müftüsü Mehmet Fidan, hafızlık eğitimini bireysel başarıdan öte, ümmetin manevi hafızasını koruma sorumluluğu olarak gördüklerini belirterek, "Kur'an-ı Kerim'i hıfzetmek, sadece şahsi bir gayret değil, Allah'ın kelamını nesilden nesile taşımak adına ulvi bir sorumluluktur. Bu kutlu yolda başarıya ulaşan evlatlarımızı, onları yetiştiren hocalarımızı ve destek veren ailelerini tebrik ediyorum. Rabbim, hafız olan yavrularımızı Kur'anla yaşayan, Kur'an'ı hayatının rehberi edinen kullarından eylesin" dedi.

Mescid-i Aksa Kız Kur'an Kursunun ilk kez kendi bünyesinde yetiştirdiği hafızları mezun ettiğini belirten Müftü Fidan, daha önce kurs dışında eğitim alarak hafız olan Betül El Halid isimli bir öğrencinin ardından, kurs içinden yetişen ilk hafızın yaklaşık bir buçuk yıl önce Sare isimli öğrenci olduğunu hatırlattı.

Fidan açıklamasında, "Şimdi ise aynı kurstan 6 öğrencimizin daha hafızlık belgesi almaya hak kazanması, sabrın, gayretin ve ihlasla yapılan çalışmaların bir meyvesidir. Bu gelişme, Anamur'da hafızlık eğitimlerinin artık sistemli bir şekilde meyve vermeye başladığını gösteriyor. İnşallah bundan sonra daha donanımlı, Kur'an'la yaşayan ve Kur'an'ı yaşatan hafızlarımızın yetişmesine hep birlikte şahit olacağız. Rabbimiz gayretimizi daim, neslimizi Kur'ana hadim eylesin" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, hafızlık belgesi almaya hak kazanan öğrenciler için önümüzdeki günlerde özel bir belge takdim programı düzenlenmesinin planlandığı bildirildi. - MERSİN