Anaokulu öğrencileri 'Acil Çağrı' konusunda bilgilendirildi - Son Dakika
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Anaokulu öğrencileri 'Acil Çağrı' konusunda bilgilendirildi

24.06.2022 10:40

Anaokulu öğrencileri 'Acil Çağrı' konusunda bilgilendirildiESKİŞEHİR 112 Acil Çağrı Merkezi personelleri, acil çağrıların tek numarada birleşmesi ve hattın ihtiyaç dışı meşgul edilmemesi konusunda anaokul öğrencilerine eğitim konferansı verdi.

Anaokulu öğrencileri 'Acil Çağrı' konusunda bilgilendirildi

ESKİŞEHİR 112 Acil Çağrı Merkezi personelleri, acil çağrıların tek numarada birleşmesi ve hattın ihtiyaç dışı meşgul edilmemesi konusunda anaokul öğrencilerine eğitim konferansı verdi.

112 Acil Çağrı Merkezinin bilinirliliğini arttırmaya yönelik tanıtım çalışmalarını sürdüren 112 Acil Çağrı Merkezi, bir yandan tanıtım yaparken bir yandan da okulları ziyaret etmeye devam ediyor. TOKİ Söğütönü Anaokulunda yapılan konferansta minik öğrenciler, acil durumlarda tek numaranın 112 olduğunu, hangi durumlarda 112'nin aranması gerektiğini, sistemin nasıl çalıştığı konusunda bilgilendirildi. Aynı zamanda öğrenciler, tüm acil çağrıların 112'de birleşmesinin yanında hattın gereksiz şekilde meşgul edilmemesi konusunda da kısa filmler ve sunumlarla birlikte bilinçlendirildi. Düzenlenen eğitimi öğrenciler dikkatli şekilde takip ederken, etkinliğin sonunda 112 Acil Çağrı Merkezi personelleri çocuklara "112 Acil" yazılı balonlar hediye etti.

"Böyle etkinlikler yapmak çok önemli"

Anaokulu öğretmenliği yapan Merve Gülmez, bu eğitimin çocuklar için çok önemli olduğunu söyledi. Çocukların etkinliği ilgiyle takip etmelerinden dolayı çok sevinçli olduklarını belirten Gülmez, "Bu eğitimin kalıcı olacağını düşünüyorum. Balonların verilmesi de çok mutlu etti onları. Böyle etkinlikler yapmak çok önemli. Biz de kalıcı olması ve unutulmaması adına konuyu destekleyeceğiz. Onların da bilinçli birer vatandaş olacağını düşünüyorum. Bugün yapacağımız etkinliklerle, bu konuyu iyice pekiştireceğiz. Ailelerden de yardım isteyip hem adreslerini öğrenmelerini hem de ihtiyaç durumunda numarayı nasıl kullanmaları gerektiği konusunda bilinçlendireceğiz" dedi.

"Çocukların hepsi anne ve babalarına anlatacaklar"

Uzun zamandır anaokulu öğretmenliği yapan Şeyda Aydın, yapılan konferansın kendi eğitim programlarında da olduğunu ifade etti. Bu eğitimle birlikte acil çağrıların tekrardan pekiştiği için çok mutlu olduğuna değinen Aydın, "Erken yaşta çocuklarda acil durumun pekişmesi ileri yaşlara aktarılması açısından çok önemli. Eminim çocukların hepsi eve gittiği zaman anne ve babalarına anlatacaklar. Biz de bu konuda onları destekleyeceğiz. Biz çocuklara 112'nin tek numara toplandığını iletmiştik. Elimizdeki çok yumuşak bir hamur. Nasıl şekillendirirsek öyle gidiyorlar. Her türlü bilgiye çok açıklar. O yüzden bu gibi durumlarda anne ve babalarını bilinçlendiriyorlar. Çok anlamlı bir eğitim süreci oldu" sözlerini kullandı.

"112 acil çağrıyı çok iyi öğrendik"

Yapılan eğitimle birlikte, acil çağrılar konusunda çok fazla bilgi sahibi olduklarını ileten anaokulu öğrencileri ise, "Gereksiz yere ararsak ceza yazılıyormuş. 112, yangınlarda, sağlık durumlarında ve trafik kazalarında bize yardım eden bir hizmet. 112'yi çok iyi öğrendik. Ambulansları, polisleri ve jandarmaları öğrendik. Yalandan arayıp meşgul etmememiz gerektiğini anladık. Çünkü onların başka insanlar için güvenlik işleri var." dediler.

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Kaynak: İHA

Aydın, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Anaokulu öğrencileri 'Acil Çağrı' konusunda bilgilendirildi - Son Dakika

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