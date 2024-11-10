Anaokulu Öğrencileri Atatürk'ü Andı

Amasya'da anaokulu öğrencileri Atatürk'ü şiirlerle andı
AMASYA - Amasya'da anaokulu öğrencileri, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin 86. yıldönümünde şiirlerle andı.
Vedia Zeren Anaokulu öğrencileri, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlanan programda ezberledikleri şiirleri seslendirdi. Minikler, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk'ü sevgi, saygı ve minnetle andı.
Minikler, öğretmenleriyle birlikte hazırladıkları temsili Anıtkabir maketine de karanfiller bıraktı. Etkinlik, öğrenci velileri tarafından ilgiyle izlendi.
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