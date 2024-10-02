Anaokulu Öğrencilerinden İtfaiye Tatbikatı

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DÜZCE (İHA) – Düzce'de anaokulu öğrencileri İtfaiye ekipleri ile bir araya gelerek yangın söndürme tatbikatı yaptı.

İtfaiye Haftası çerçevesinde anaokulu öğrencileri Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Burada öğrenciler itfaiye erleri ile bir araya gelerek itfaiye ekiplerinin çalışmaları ile ilgili bilgilendirmelerde bulunuldu. Anaokulu öğrencileri daha sonra kıyafetleri giyerek yangın söndürme tatbikatı yaptı. Tatbikatta kask ve elbise giyen minikler, itfaiye hortumu ile yangınlara müdahalelerin nasıl yapıldığını öğrendi. - DÜZCE