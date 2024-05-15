ANASİAD, Nilüfer'deki göç sorunlarına destek vereceğini açıkladı - Son Dakika
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Yerel

ANASİAD, Nilüfer'deki göç sorunlarına destek vereceğini açıkladı

ANASİAD, Nilüfer\'deki göç sorunlarına destek vereceğini açıkladı

Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ANASİAD), yoğun göçle karşı karşıya olan Nilüfer'de ortaya çıkan sorunlara karşı, atılacak adımlarda destek vereceğini ifade etti. ANASİAD Yönetim Kurulu Başkanı Birkan, kentin menfaatleri doğrultusunda yapılacak her çalışmaya desteğe hazır olduklarının da altını çizdi.

15.05.2024 13:48  Güncelleme: 13:50
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Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ANASİAD), yoğun göçle karşı karşıya olan Nilüfer'de ortaya çıkan sorunlara karşı, atılacak adımlarda destek vereceğini ifade etti. ANASİAD Yönetim Kurulu Başkanı Birkan, kentin menfaatleri doğrultusunda yapılacak her çalışmaya desteğe hazır olduklarının da altını çizdi.

Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ANASİAD) Genel Merkezi, 31 Mart Yerel Seçimleri'nde göreve seçilen Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarete ANASİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Birkan, Onursal Başkan Eyüp Kutlucan ve Yönetim Kurulu üyeleri katıldı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Şadi Özdemir, ANASİAD heyetine yeni döneme dair hedefleri ve projelerini aktardı. İlçenin hızla artan nüfusuna da dikkat çeken Özdemir, "Nilüfer hızlı bir şekilde göç alıyor. Şehrin doğu yakasında oturan insanlar eğitim ve eğlence gibi durumlar için batıyı kullanıyor. Nüfus yoğunluğunun buraya kaymasından dolayı altyapı, yapılaşma, tesis gibi konularda acil adımlar atmamız lazım. Nilüfer'in geleceğinin planlanması adına sivil toplum kuruluşları ve ilgili meslek odalarının katıldığı bir çalıştay hazırlamak istiyoruz. Mevcuttaki ve ierlide ortaya çıkabilecek sorunların çözümü adına işbirliği yapma düşüncesindeyiz. Bu noktada ANASİAD'ın da fikirlerini önemsiyoruz. Sizlerin de bilgi ve tecrübelerinizle bizlere destek olmasını istiyoruz" dedi.

"Amacımız ülkemizin kalkınması"

Şehrin menfaatine olan her konuda desteğe hazır olduklarını ifade eden ANASİAD Onursal Başkanı Eyüp Kutlucan, "Nilüfer son dönemde hızlı bir nüfus artışı içerisine girdi. Bizler de bu durumu yakından takip ediyoruz. ANASİAD, ülkenin her anlamda kalkınması adına çalışmayı kendine amaç edinmiş bir oluşumdur. Bu noktada şehirlerimizin de daha yaşanılabilir olması bizleri yakından ilgilendiriyor. Nilüfer için yapılacak her çalışmaya destek vereceğimizi belirtiriz" ifadelerini kullandı.

"Kent menfaatine olan her işte desteğe hazırız"

Ziyarette konuşan ANASİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Birkan ise, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir'e hayırlı olsun dileklerini ileterek yeni görevinde başarılar diledi. Nilüfer'in, Bursa'nın aydınlık yüzü olduğunu belirten Başkan Birkan, kent ve ülke menfaatine olacak her işte işbirliğine hazır olduklarının altını çizdi. Birkan, "Geçmişte olduğu gibi bugün de kentin faydası doğrultusunda atılacak her adıma desteğe hazırız. Özellikle sanayinin planlı gelişimi ve kentsel dönüşüm gibi konularda ANASİAD'ın tecrübesinden faydalanılmasını önemli buluyoruz. Kurulduğu günden bu yana üretim ve kalkınmayı kendine hedef edinmiş ANASİAD'ın, şehrin menfaatlerini de ilk sırada tutmak en temel öncelikleri arasında yer almaktadır. Nilüfer'in, özellikle son yıllarda yoğun göç almasından dolayı ortaya çıkan sorunlarını bizler de fark ediyoruz. Bu konuda çözüm yolları arayacak her oluşumda da yer alacağımızı belirtiyoruz. ANASİAD olarak, gerek bilgi birikimimizi gerekse tecrübelerimizi şehrin ve halkın kazancı adına her zaman aktarmaya hazırız" şeklinde konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel ANASİAD, Nilüfer'deki göç sorunlarına destek vereceğini açıkladı - Son Dakika

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