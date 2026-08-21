Andırın’da muhtarlardan Kızılay’ın kan bağışı kampanyasına destek

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde Türk Kızılayı tarafından düzenlenen kan bağışı kampanyasına mahalle muhtarları da destek verdi. Belediye hizmet binasında kurulan geçici kan bağışı noktasında muhtarlar kan bağışında bulundu.

İlçe genelinde kan stoklarına katkı sağlamak ve kan bağışı konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen kampanyaya vatandaşların yanı sıra mahalle muhtarları da katıldı. Kızılay ekiplerinin gözetiminde kurulan stantta kan veren muhtarlar, kan bağışının hayat kurtardığına dikkat çekerek vatandaşları da kampanyaya destek olmaya çağırdı.

Kan bağışında bulunan muhtarlar, düzenli kan bağışının ihtiyaç sahipleri için hayati önem taşıdığını belirterek, herkesin imkanları doğrultusunda kan bağışında bulunması gerektiğini ifade etti.

Kızılay görevlileri ise kampanyaya gösterdikleri duyarlılık ve verdikleri destekten dolayı Andırınlı muhtarlara teşekkür etti.