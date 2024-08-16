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Anız yangınında 6 bin balya kül oldu, bahçeler zarar gördü

ÇORUM - Çorum'un Alaca ilçesinde çıkan anız yangınında 6 bin balya kül olurken, ekili araziler de zarar gördü.

Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Yeşilyurt köyü Bağlar mevkiinde akşam saatlerinde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yangın büyüdü. Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye Alaca Belediyesi İtfaiyesi ve Orman İşletme Müdürlüğüne ait çok sayıda ekip ve iş makinesi sevk edildi. Vatandaşların da yardımıyla ekipler yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Anız yangınında 3 bin 500 dönüm anız yanarken, yangında 6 bin adet balya, cevizlik ve üzüm bağları zarar gördü.