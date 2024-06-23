Ankara AŞTİ'de Bayram Dönüşü Yoğunluk - Son Dakika
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Ankara AŞTİ'de Bayram Dönüşü Yoğunluk

Kurban Bayramı tatilinden dönenlerin Ankara otobüs terminali AŞTİ'de yoğunluğa neden olduğu bildirildi. Şehir dışından gelen yolcuların evlerine gitmek için taksi ve toplu taşıma araçlarını kullandığı belirtildi. Otobüs şoförleri ise uzun yol tecrübesi olmayan sürücülerin sıkıntıya girdiğini ve daha sağduyulu olmaları gerektiğini vurguladı. Bayram tatilini Ankara'da geçiren bazı vatandaşlar ise hizmetten memnun olduklarını ifade etti. Otobüs firması yetkilileri ise bu bayramın daha yoğun geçtiğini ve yarın hafta içi olmasından dolayı yoğunluğun azalması beklediklerini söyledi.

23.06.2024 13:47
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Kurban Bayramı'nda verilen 9 günlük aranın ardından tatilinden dönenler, Ankara otobüs terminali AŞTİ'de yoğunluğuna neden oluyor.

Kurban Bayramı'nı kapsayan 9 günlük tatil için memleketlerine, tatil bölgelerine gidenlerin dönüşü nedeniyle şehrin girişinde ve ana yollarda yoğunluk devam ediyor. Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi'nde (AŞTİ) de otobüs ve yolcu yoğunluğu yaşanıyor. Şehir dışından gelen birçok sayıda yolcu, evlerine gitmek için taksi ve toplu taşıma araçlarını kullanırken, yolcuların bir kısmını da yakınları karşılandı.

"41 tane can taşıyorum, önce Allah'a sonra bize emanet"

Özel bir firmada otobüs şoförü olan Ertuğrul Karaca yolların epeyce kalabalık olduğundan bahsederek, "Benim gibi diğer kaptanların da tüm sıkıntısı uzun yol tecrübesi olmadığı için diğer araçların çok sıkıntıya giriyoruz. Daha sağduyulu olmaları lazım. Onlarla aynı hızda gitmemizi istiyorlar ama bizim hız sınırlarımız var. İhlal yapmamamız gerekiyor, hem kendi can güvenliğimiz için hem yolcularımızın can güvenliği için. Ben 41 tane can taşıyorum, önce Allah'a sonra bize emanet. Özellikle araçların, uzun yol otobüslerine daha sağduyulu davranıp, ani fren yapma gibi hareketlerden kaçınmaları gerekiyor" dedi.

Karaca, şoförlere yolculuklarında dikkatli olmaları gerektiğini iletti.

Bayram tatilini Ankara'da değerlendiren Recep Kara şu ifadelere yer verdi:

" İstanbul'a gidiyoruz. Tekirdağ'dan gelmiştik. Otobüslerle yıllardır seyahat ediyoruz. Hizmet güzel."

"Toplam 570 ek servis yaptık"

Otobüs firmasında görevli Çetin Önal, "Ayın 13'ü, 14'ü, 15'ine kadar bugünde dahil olmak üzere toplam 570 ek servis yaptık. Bu bayram tam umduğumuz gibi olmadı. Ek servis doğru düzgün yapamadık. Tahminim giden vatandaşlarımız bölgelerinde kaldı. Geçmiş bayramlara bakarak bu bayram daha yoğundu" dedi.

Yarın hafta içi olmasından dolayı yoğunluğun gün sonunda azalması bekleniyor. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ankara AŞTİ'de Bayram Dönüşü Yoğunluk - Son Dakika

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