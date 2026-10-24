Ankara Beypazarı\'nda geyiğe çarpan araç, geyiği 20 metre savurdu, geyik telef oldu

Ankara Beypazarı'nda geyiğe çarpan araç, geyiği 20 metre savurdu, geyik telef olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde seyir halindeki araç, yoldan karşıya geçen geyiğe çarptı. Aracın çarptığı geyik 20 metre ileriye savrulup telef oldu; Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekipleri rapor tutarak geyiği kaldırdı.
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde seyir halinde olan araç, yoldan karşıya geçen geyiğe çarptı.
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde bağlı Karaşar mahallesi karayolu Nallıkaşı mevkiinde seyir halinde olan araç, yoldan karşıya geçen geyiğe çarptı.
Aracın çarptığı geyik yoldan 20 metre ileriye savruldu. Yerden kalkamayan geyik bir süre sonra telef oldu.
Olay yerine gelen Doğa koruma ve Milli Parklar Şefliği ekipleri ayrıntılı rapor tutarak geyiği olay yerinden kaldırıldı.
Kaynak: İHA
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