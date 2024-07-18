Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ASKİ Sporcularıyla Bir Araya Geldi

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(ANKARA)- Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 2024 Paris Yaz Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'nda mücadele ederek Türkiye'yi temsil edecek Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün (ASKİ) sporcularıyla bir araya geldi. Yavaş, "Olimpiyat ve Paralimpik oyunlar dahil 23 sporcumuz yarışacak. Hem ata sporumuz hem de ülkemizin temsili açısından çok çok önemsiyoruz. Sporcularımızın başarılı olmalarını, ülkelerini temsil etmelerini ve bayrağımızı göndere çekip İstiklal Marşı'mızı gururla söylemelerini bekliyoruz" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 2024 Paris Yaz Olimpiyat ile Paralimpik Oyunları'nda mücadele edecek ASKİ Sporlu milli sporcularla bir araya geldi. ASKİ Spor Kulübü'nün Gazi Park BelPa Kafe'de düzenlenen kahvaltı programına, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve sporcuların yanı sıra ASKİ Spor Kulüp Başkanı Yüksel Arslan, Serbest Güreş Milli Takımı Teknik Direktörü ve aynı zamanda Kulüp Genel Koordinatörü Abdullah Çakmar, antrenörler ile milli güreşçi Rıza Kayaalp katıldı.

"Başarıyla döneceklerine inanıyorum"

Mansur Yavaş, "Güreşçilerimiz kampa, ardından da direkt Paris'e gidecekler. İnşallah bizler de öncelikle kendi sporcularımızın yanında olmaya çalışacağız. Taha başta olmak üzere diğer güreşçilerimizin başarıyla döneceklerine inanıyorum" diye konuştu.

Sporcuların olimpiyatlara çok güzel bir şekilde hazırlandığını vurgulayan Yavaş, şöyle devam etti:

"ASKİ ve EGO Spor Kulübü olarak 23 sporcumuz olimpiyat ve paralimpik oyunlarına katılacak. 30 bine yakın sporcumuz var. İnşallah bundan sonraki zamanlarda da içlerinden nice Tahalar, Rızalar çıkacak. Rol modelleriyle beraber çalışıyorlar. Hem ata sporumuz hem de ülkemizin temsili açısından çok çok önemsiyoruz. Sporcularımızın başarılı olmalarını, ülkelerini temsil etmelerini ve bayrağımızı göndere çekip İstiklal Marşı'mızı gururla söylemelerini bekliyoruz. Kendilerine başarılar diliyorum, moralleri gayet iyi. Kulak damlası nedeniyle Rıza'nın bir şanssızlığı oldu. Onun yerine katılan Hamza arkadaşımız da Rıza'yı aratmayacaktır. Kardeşlerimizin tamamına başarılar diliyorum. İnşallah güzel sonuçlardan sonra burada yine bir araya gelmeyi diliyorum."

Olimpiyatlara gönderdikleri sporcu sayısının her seferinde daha da arttığına dikkat çeken ASKİ Spor Kulübü Başkanı Yüksel Arslan ise "ASKİ Spor'dan 11, EGO Spor'umuz 12 sporcuyla olimpiyatlara katılıyor. 1 sporcu da Ankara Büyükşehir Belediye Spor'dan katılıyor. Toplamda 23 sporcuyla olimpiyatlara katılıyoruz. Bu olimpiyatlar bizim için heyecan verici ama dünya ve olimpiyat şampiyonu, ülkemizin gururu Rıza Kayaalp talihsiz bir olay yaşadı. ASKİ'de iki büyük tesisimiz var. Altyapıda 4 binin üzerinde genç çocuklarımız faydalanıyor. Hocalarımız nezaretinde gelecek olimpiyatlara da hazırlanıyoruz. Dolayısıyla huzurlarınızda Mansur Başkan'ımıza çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"25 yıldır tertemiz birr kariyerim var"

Başarılı sporcu Rıza Kayaalp da 25 yıldır tertemiz bir kariyere sahip olduğunu belirterek, şu açıklamalarda bulundu:

"Şimdiye kadar birçok başarılar elde ettim, hiçbir sıkıntım olmadı. Kulak çınlamam nedeniyle doktoruma danışarak ilaç kullandım. Yan etkisinden sonra bıraktım olimpiyat geçince kullanayım dedim. İçinde etken madde olduğunu bilmiyordum. Açıklanınca sonuç şok geçirdim. Hayatım boyunca dikkat ettiğim, her zaman korktuğum şey başıma geldi. Allah'a şükürler olsun vicdan olarak çok rahatım. 25 yıldır tertemiz bir kariyerim var. İlacın etken maddesi bana güç katkısı olmayan bir madde, benim vicdanım rahat Allah'a şükürler olsun. Devletimin bu konuda yanımda olmasını çok istiyorum."

Olimpiyatlarda birer altın ve bronz madalyası bulunan milli güreşçi Taha Akgül ise Paris 2024'te serbest stil 125 kiloda mücadele edeceğini hatırlatarak, "Hedefim, altın madalyayla kariyerimi noktalamak. Hepinizden dualarınızı bekliyoruz" dedi.

Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'nda yer alacak diğer sporcular da organizasyonda Türkiye'yi başarıyla temsil ederek, madalyayla dönmek istediklerini söyledi.