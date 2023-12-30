Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Yeni Yıl Mesajı Yayımladı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yeni yıl dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Yavaş, mesajında, "2024 yılında da '6 milyon tek yürek' olup şeffaf ve adil yönetim anlayışımızla Ankara'mızı birlikte yönetmeye ve hemşehrilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Altyapı, ulaşım, yeni yeşil alanlar, kırsal kalkınma hamleleri, teknoloji merkezleri, kültür ve sanat alanları başta olmak üzere kentimizi geleceğe birlikte taşıyacağız" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yeni yılı, yayımladığı mesajla kutladı. Başkan Yavaş, mesajında şunları kaydetti:

"Bir yılı daha birlikte karşılamanın heyecanı ve umudu içerisinde 2024 yılının sağlık, mutluluk, sevgi ve başarı getirmesini temenni ediyor, tüm hemşehrilerimin yeni yılını kutluyorum.

2023 yılının zorlu ekonomik koşullarına rağmen Ankara'da yaşayan esnafımızın, çiftçimizin, öğrencimizin, sosyal yardım alan ailelerimizin ve emeklilerimizin dertleriyle dertlenip; birlik, beraberlik ve dayanışma ruhuyla çözümler üretmeye gayret ettik. Doğuştan bağlı olduğumuz Ankara ve gönül bağımız olan Ankara halkı için yeni yılda da aynı azimle çalışarak daha yaşanabilir bir kenti hep birlikte inşa edeceğiz.

2024 yılında da '6 milyon tek yürek' olup şeffaf ve adil yönetim anlayışımızla Ankara'mızı birlikte yönetmeye ve hemşehrilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Altyapı, ulaşım, yeni yeşil alanlar, kırsal kalkınma hamleleri, teknoloji merkezleri, kültür ve sanat alanları başta olmak üzere kentimizi geleceğe birlikte taşıyacağız.

Ankara'mızı daha aydınlık yarınlara el birliğiyle taşıyacağımıza olan inancımızı yinelerken sağlık, huzur ve refah dolu bir yıl geçirmenizi temenni ediyor, yeni yılın tüm insanlığa barış, sevgi ve başarı getirmesini diliyorum."