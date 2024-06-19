Ankara Büyükşehir Belediyesi, A Milli Futbol Takımı'nın maçını dev ekranlarda yayınladı

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(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu'nun ilk maçında Gürcistan ile karşılaşan A Milli Futbol Takımı'nın maçını parklara kurduğu dev ekranlarla yayınladı. Maçı Atatürk Orman Çiftliği Doğal Yaşam Parkı'na kurulan dev ekranda izleyen Mansur Yavaş, galibiyetin coşkusunu Başkentlilerle paylaştı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Almanya'nın ev sahipliğinde gerçekleşen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılan A Milli Futbol Takımı'nın ilk maçını, Atatürk Orman Çiftliği Doğal Yaşam Parkı ve Altınpark'a kurduğu dev ekranlardan yayınladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da Atatürk Orman Çiftliği Doğal Yaşam Parkı'na kurulan dev ekranda maç heyecanını Başkentlilerle yaşadı.

Yavaş, maçın ardından parka akın eden vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

Ankara Büyükşehir'e teşekkür

Altınpark ve Atatürk Orman Çiftliği Doğal Yaşam Parkına kurulan dev ekranlarda milli maç keyfini yaşayan vatandaşlar, etkinlik için Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ederek, düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi:

-Furkan Gür: "Milli maç heyecanını arkadaşımla beraber yaşadım. Açık havada maç izleten Ankara Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyorum."

-Görkem Kömür: "Burada çok güzel bir ortam var. Herkes birlik ve beraberlik içinde çok mutluyuz."

-Recep Balcı: "Güzel bir ortamda maç izliyoruz, her şey çok güzel."

Gruptaki ikinci maç da dev ekrandan yayınlanacak

A Milli Futbol Takımı'nın 22 Haziran Cumartesi günü oynanacak ikinci maçı da dev ekranlardan yayınlanacak. Vatandaşlar, saat 19.00'da başlayacak olan Portekiz maçını, Atatürk Orman Çiftliği Doğal Yaşam Parkı ve Altınpark'ta kurulacak olan dev ekranlardan izleyebilecek.