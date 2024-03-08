Ankara Büyükşehir Belediyesi, Altındağ Gençlik Merkezi'nde Çocuklara Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi Düzenledi

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Ankara Büyükşehir Belediyesi 'Hayat Parkı Projesi' ile Altındağ Gençlik Merkezi'nde çocuklara yönelik farkındalık eğitimi düzenledi. Üniversite öğrencilerinin gönüllü eğitici olarak katıldığı çalışmada, 12-14 yaş aralığındaki çocuklara bağımlılıkla mücadelede indirekt oyun terapi yöntemiyle farkındalık eğitimi verildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi bağımlılıkla mücadelede toplumun bilinçlenmesini ve desteklenmesini sağlamak amacıyla çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

AMAÇ: BAĞIMLILIĞIN GELİŞİMİNİ ÖNLEMEK

Sağlık İşleri Daire Başkanlığına bağlı İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü, Altındağ Gençlik Merkezi'nde bağımlılığın gelişimini önlemek amacıyla 12-14 yaş aralığındaki çocuklara yönelik indirekt oyun terapi yöntemleriyle farkındalık eğitimi ve çalışması düzenledi. Üniversite öğrencilerinin gönüllü eğitici olarak katıldığı programda çocuklara direkt değil dolaylı mesajları oyunlaştırarak sağlıklı olmak, doğru arkadaş seçimi, yaşam becerileri edinme ve bağımlılığının fark edilmeden gelişeceği mesajlarını iletti.

"BAĞIMLILIKLA MÜCADELE ÇALIŞMALARINA TÜM MERKEZLERDE DEVAM EDECEĞİZ"

Altındağ Aile Yaşam Merkezi'nde düzenlenen programa katılan Sağlık İşleri Daire Başkanı Mustafa Ünsal, "Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak bağımlılıkla mücadele çalışmalarımız devam ediyor. Altındağ Aile Yaşam Merkezi'nde bu bölgede yaşayan çocuklarımıza bağımlılıkla farkındalık oluşturmak amacıyla direkt değil indirekt oyun terapi yöntemleriyle farkındalık eğitimleri ve çalışmaları yapıyoruz. Bu çalışmaları tüm Aile Yaşam Merkezleri'nde yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Psikolog Buket Akçul ise "Altındağ Aile Yaşam Merkezi'nde Kültegin Ögel ve Melike Şimşek tarafından yapılandırılmış Hayat Parkı uygulamasında çocuklara yönelik bağımlılıkla ilgili önleme çalışmaları yapıyoruz" dedi.