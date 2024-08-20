Ankara Büyükşehir Belediyesi, Arslanhane Cami ve Gordion Antik Kenti'ni tanıtmak için kent gezileri düzenliyor - Son Dakika
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Ankara Büyükşehir Belediyesi, Arslanhane Cami ve Gordion Antik Kenti'ni tanıtmak için kent gezileri düzenliyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Arslanhane Cami ve Gordion Antik Kenti\'ni tanıtmak için kent gezileri düzenliyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, UNESCO tarafından 2023 yılında Dünya Miras Listesi'ne alınan Arslanhane Cami ve Polatlı'daki Gordion Antik Kenti'nin daha yakından tanıtılması için kent gezileri düzenliyor. Uzman rehberler eşliğinde düzenlenen gezilere vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

20.08.2024 14:39  Güncelleme: 14:42
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Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin UNESCO tarafından 2023 yılında Dünya Miras Listesi'ne alınan Arslanhane Cami ve Polatlı'daki Gordion Antik Kenti'nin daha yakından tanıtılması için başlattığı kent gezileri devam ediyor.

UNESCO tarafından 2023 yılında Dünya Miras Listesi'ne alınan Arslanhane Cami ve Polatlı'daki Gordion Antik Kenti'nin daha yakından tanınması için düzenlenen "UNESCO Dünya Mirası Ankara" gezileri devam ediyor.

Uzman rehberler eşliğinde düzenlenen geziler yoğun ilgi görüyor

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından Haziran 2024 yılında başlatılan ve uzman rehberler eşliğinde düzenlenen gezilere 7'den 70'e her yaştan vatandaş yoğun ilgi gösteriyor.

Başkentliler ilk olarak 13. yüzyıldan günümüze kadar ayakta kalmayı başaran Anadolu Selçuklu Dönemine ait Arslanhane Cami'sini gezerken daha sonra da Polatlı'da bulunan 4500 yıllık Gordion Antik Kent'i ve POTA'yı (Polatlı Tarihi Araştırma Merkezi) yakından görme fırsatı buldu.

"Özel gezimize inanılmaz bir ilgi var"

Kent tarihini tanıtmak için düzenlenen geziye Başkentlilerin yoğun ilgi gösterdiğini ifade eden

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Kültür ve Turizm Şube Müdürü Alp Aykut Çıngır gezilerle ilgili şu ifadeleri kullandı:

"2023 yılında UNESCO tarafından Dünya Mirası Listesine giren iki tane bölgemiz var Ankara'da. Bir tanesi Ulus'ta bulunan Arslanhane Cami (Ahi Şerafettin Camii) sonrasında da şu an Gordion Müzesi'ndeyiz. Bura Gordion Antik Kenti ve hemen buranın karşısında Midas Tümülüsü var bu özel gezimize inanılmaz bir ilgi var vatandaşlardan. 2 aydır her hafta yaptığımız gezilere şu anda 350 gibi bir rakama ulaştık. Her hafta bu gezilerimiz artarak devam edecek. Şu anda bulunduğumuz alan Filik uygarlığına tarihte tanıklık etmiş çok önemli bir arkeolojik alan. Konusunda uzman rehberler eşliğinde Polatlı Belediyesi'nden POTA Derneği'nden destek alarak burayı da anlatıyoruz ve vatandaşlarımız inanılmaz ilgi gösteriyor aynı şekilde bu gezilerimiz devam edecek."

Ankara Büyükşehir Belediyesine vermiş olduğu desteklerden dolayı teşekkür eden Polatlı Belediyesi Tarihi Alanlar Tanıtım Merkezi Genel Koordinatörü Kadim Koç, "Dünya Mirası Listesine sokmamız yetmiyor, bunun tanıtımı önemli, bu tanıtım noktasında da Ankara Büyükşehir Belediyesinin her Perşembe Ankaralıları alıp bu topraklara getirip burada Gordion'u anlatmış olmamız çok önemli. Bu gezilerin çok büyük fayda sağlayacağına inanıyorum Yalnızca Gordion'u değil Ankara'nın turizmine ülkemizin turizmine çok büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum. Gordion eşsiz bir yer Ankara'nın batıya açılan turizm kapısı olabilir ama bunun için de önemli çalışmalar yapmamız gerekiyor. En önemli çalışmalardan biri bana göre Gordion için önemli sponsorlar bulmamız gerekiyor çünkü; dünya mirası olan yerler ülkemizin 20'nci dünya mirası. Bu 20'nci dünya mirasına baktığımız zaman büyük sponsorlarla çok kısa mesafede kısa zamanda çok büyük yol katledildiğini görüyorum. İnanıyorum ki Gordion'a insanlar ilgi duyacaklardır. İş adamlarımız, kurum kuruluşlarımız, bakanlığımız tümüyle el birliğiyle Gordion'u hak ettiği yere beraber taşıyacağız. Ben bu konuda Büyükşehir Belediyemizin öncülük yapacağına inanıyorum, teşekkür ediyorum" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ankara Büyükşehir Belediyesi, Arslanhane Cami ve Gordion Antik Kenti'ni tanıtmak için kent gezileri düzenliyor - Son Dakika

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