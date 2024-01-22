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Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkent E-Spor Turnuvası'nın Ödül Törenini Düzenledi - Son Dakika
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Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkent E-Spor Turnuvası'nın Ödül Törenini Düzenledi

Ankara Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen Başkent E-Spor Turnuvası'nın ödül töreni yapıldı. Turnuvayı kazanan takımlara ödüllerini Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş verdi. Birinci takıma 50 bin TL para ödülü takdim edildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkent E-Spor Turnuvası\'nın Ödül Törenini Düzenledi
22.01.2024 - 15:01,
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Ankara Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde online aşaması 51 takımla yapılan ve toplam 350'den fazla oyuncunun katılımıyla düzenlenen "Başkent E- Spor Turnuvası"nın ödül töreni Ankara Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonu'nda yapıldı. Turnuvayı kazanan takımlara ödüllerini Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş verdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ödüllü "Başkent E-Spor Turnuvası"na ev sahipliği yaptı. Bir ay süren turnuva heyecanının üçüncülük ve şampiyonluk karşılaşmaları Ankara Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonu'nda yapıldı.Turnuvayı kazanan takımlara ödüllerini Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş verdi. Yavaş, ödül töreninde gençlere seslendi.

Mansur Yavaş törende şunları kaydetti:

"Yarışmalardan sonra kazananlar belli oldu. Katılan herkesi öncelikle tebrik ediyorum. Biliyorsunuz birkaç tane e-spor merkezimiz oldu ama Birlik Mahallesi'nde de güzel bir merkez yapıyoruz. İnşallah oradan da yararlanacaksınız ve daha da kendinizi geliştirme imkanı bulacaksınız. Teknoloji merkezlerini de gittikçe çoğaltacağız. Dersleriniz de iyi olmalı. Dersler iyi olmadan çocuklar hiçbir şey olmaz. Spor da yapacaksınız, özel hobileriniz de varsa mutlaka ve mutlaka önceliğiniz okullarınızda aldığınız eğitim… Bu eğitimi güzel bir şekilde tamamladıktan sonra hayat sizi bekliyor. O zaman istediklerinizi gerçekleştirirsiniz. Hepinize güzel bir hayat diliyorum. Başarılar diliyorum. Kazananları da tebrik ediyorum"

BİRİNCİ OLAN TAKIMA 50 BİN TL PARA ÖDÜLÜ

Turnuvayı kazanan tüm takımlara madalyaları verilirken, birinci olan takıma kupa ve 50 bin TL, ikinci olan takıma 25 bin TL, üçüncü olan takıma 15 bin TL, dördüncü olan takıma ise 10 bin TL para ödülü takdim edildi.

Turnuvada birinci olan takım mutluluklarını şu sözlerle dile getirdi:

Yusuf Kaan Aygün: Mutluyum. Genelde bu tarz turnuvalar olmuyor. O yüzden çok güzel bir turnuva oldu. Bize bu imkanı veren Ankara Büyükşehir Belediyesine teşekkür ederiz.

Hakan Efe Us: Çok mutlu oldum. Öncelikle bu turnuvayı düzenledikleri için Ankara Büyükşehir Belediyesine çok teşekkür ederim. Rakibin ve takımın eline sağlık...

Hüseyin Enes Yiğiter: Çok mutluyum. Rakibimize de Ankara Büyükşehir Belediyesine de çok teşekkür ederim.

Kaynak: ANKA
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SON DAKİKA: Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkent E-Spor Turnuvası'nın Ödül Törenini Düzenledi - Son Dakika
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