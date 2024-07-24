Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkent Kart ile Süt Desteği Sağlıyor - Son Dakika
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Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkent Kart ile Süt Desteği Sağlıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkent Kart ile Süt Desteği Sağlıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, sosyal destek alan ailelerin çocukları için sağladığı süt desteğini Başkent Kart'a yatırmaya başladı. 2-5 yaş arasındaki çocukları kapsayan destekten 46 bin 25 çocuk faydalandı.

24.07.2024 15:21  Güncelleme: 15:43
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Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) başkentli minikler için sağladığı süt desteğini Başkent Kart'a taşıdı. Büyükşehirden sosyal destek alan 39 bin 874 ailenin kartına her bir çocuğu adına 200 lira süt desteği yatırıldı. 2 ila 5 yaş arasındaki çocukları kapsayan destekten 46 bin 25 çocuk faydalandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi çocukların gelişimine "Süt Desteği" ile katkı sağlamaya devam ediyor. Sosyal desteklerini Başkent Kart aracılığıyla gerçekleştiren Ankara Büyükşehir Belediyesi, çocukların sağlıklı büyümeleri için ailelere elden ulaştırdığı süt desteğini de Başkent Kart'a yatırmaya başladı.

"Çocuklarımızın sağlıklı büyümeleri için"

Süt desteğini 2024 yılı temmuz ayından itibaren Başkent Kart aracılığıyla sağlamaya başladıklarını sosyal medya hesapları üzerinden duyuran Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Çocuklarımızın sağlıklı büyümeleri için ailelerimize ulaştırdığımız süt desteğini, Başkent Kart'a taşıdık. Belediyemizden sosyal destek alan 39 bin 874 ailenin 2-5 yaş aralığındaki 46 bin 25 çocuğu için, süt alımlarında kullanılmak üzere çocuk başı 200 lira ödeme yaptık" ifadelerini kullandı.

39 bin 874 ailenin 46 bin 25 çocuğu faydalandı

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından 2021 yılında başlatılan süt desteğinden, 2024 yılının Temmuz ayında 39 bin 874 aile faydalandı. Ankara Büyükşehir Belediyesinden sosyal destek alan ailelerin 2 ila 5 yaş aralığındaki her bir çocuğunu kapsayan proje kapsamında, 46 bin 25 çocuk için 200 lira destek ödemesi yapıldı. Kartlara yatırılan tutar sadece süt alımlarında kullanılabilecek ve aileler Başkent Kart sayesinde dilediği yerden süt alabilecek. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkent Kart ile Süt Desteği Sağlıyor - Son Dakika

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