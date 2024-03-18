Ankara Büyükşehir Belediyesi Çocuk Kulüpleri Geri Dönüşüm Sergisi

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Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Çocuk Kulüpleri ve Çocuk Etkinlik Merkezlerinin küçük üyeleri, hayal güçleri ve el becerilerini birleştirerek geri dönüşüm malzemelerinden farklı ürünler tasarladı. Atık kartonlar, pet şişeler, bardaklar, kapaklar, ağaç ve yapraklar ile kalemlerin kullanıldığı ürünler, 'Geri Dönüşüm Sergisi'nde beğeniye sunuldu.

ABB Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Çocuk Kulüpleri ve Çocuk Etkinlik Merkezleri'nin minik üyeleri tek kullanımlık ürünlerin azaltılması ve çevre bilinci konusunda farkındalık sağlanması kapsamında, geri dönüşüm malzemeleri kullanarak farklı ürünler tasarladı. Atık kartonlar, pet şişeler, bardaklar, kapaklar, ağaç ve yapraklar ile kalem gibi atıklardan, hayal güçlerini el beceriyle birleştirerek yeni ürünler ortaya çıkaran çocuklar, bunları "Geri Dönüşüm Sergisi"nde Başkentlilerin beğenisine sundu.

ABB Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı Çocuk Hizmetleri Şube Koordinatörü Tuğba Nagehan Turpçu, sergiye ilişkin "Kulüplerimiz ve Çocuk Etkinlik Merkezlerimiz ile yaptığımız geri dönüşüm çalışmalarını sergiliyoruz. Çocuklarda çevre bilincini geliştirmek ve tek kullanımlık ürünlerin sayısının azaltılabilmesi için bir farkındalık çalışması yaptık. Yaklaşık 1 ay boyunca atık malzemelerimizi topladık, onları nasıl sanatsal etkinliklere dönüştürebiliriz diye tartıştık ve şu an bu sergiyi oluşturdu. Yaklaşık 500'e yakın ürünümüz var." bilgisini aktardı.