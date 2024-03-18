Ankara Büyükşehir Belediyesi Çocuk Kulüpleri Geri Dönüşüm Sergisi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Ankara Büyükşehir Belediyesi Çocuk Kulüpleri Geri Dönüşüm Sergisi

Geniş Video İzle

Ankara Büyükşehir Belediyesi Çocuk Kulüpleri ve Çocuk Etkinlik Merkezleri'nin küçük üyeleri, geri dönüşüm malzemelerinden farklı ürünler tasarlayarak 'Geri Dönüşüm Sergisi' düzenledi.

18.03.2024 15:16  Güncelleme: 15:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Çocuk Kulüpleri ve Çocuk Etkinlik Merkezlerinin küçük üyeleri, hayal güçleri ve el becerilerini birleştirerek geri dönüşüm malzemelerinden farklı ürünler tasarladı. Atık kartonlar, pet şişeler, bardaklar, kapaklar, ağaç ve yapraklar ile kalemlerin kullanıldığı ürünler, 'Geri Dönüşüm Sergisi'nde beğeniye sunuldu.

ABB Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Çocuk Kulüpleri ve Çocuk Etkinlik Merkezleri'nin minik üyeleri tek kullanımlık ürünlerin azaltılması ve çevre bilinci konusunda farkındalık sağlanması kapsamında, geri dönüşüm malzemeleri kullanarak farklı ürünler tasarladı. Atık kartonlar, pet şişeler, bardaklar, kapaklar, ağaç ve yapraklar ile kalem gibi atıklardan, hayal güçlerini el beceriyle birleştirerek yeni ürünler ortaya çıkaran çocuklar, bunları "Geri Dönüşüm Sergisi"nde Başkentlilerin beğenisine sundu.

ABB Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı Çocuk Hizmetleri Şube Koordinatörü Tuğba Nagehan Turpçu, sergiye ilişkin "Kulüplerimiz ve Çocuk Etkinlik Merkezlerimiz ile yaptığımız geri dönüşüm çalışmalarını sergiliyoruz. Çocuklarda çevre bilincini geliştirmek ve tek kullanımlık ürünlerin sayısının azaltılabilmesi için bir farkındalık çalışması yaptık. Yaklaşık 1 ay boyunca atık malzemelerimizi topladık, onları nasıl sanatsal etkinliklere dönüştürebiliriz diye tartıştık ve şu an bu sergiyi oluşturdu. Yaklaşık 500'e yakın ürünümüz var." bilgisini aktardı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Çocuk Kulüpleri Geri Dönüşüm Sergisi
Kaynak: ANKA

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Çocuk, Sanat, Çevre, Yerel, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ankara Büyükşehir Belediyesi Çocuk Kulüpleri Geri Dönüşüm Sergisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Muğla için kuvvetli sağanak uyarısı
    08 Mar Muğla için kuvvetli sağanak uyarısı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahmine göre, Muğla'nın Fethiye ve Seydikemer ilçelerinde 2 saatlik periyotta kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor. Halkın ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, hortum oluşma riski, ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması isteniyor.

  • Kütahya'da Kadın Muhtar Adayları Dayanışma Yemeğinde Buluştu
    08 Mar Kütahya'da Kadın Muhtar Adayları Dayanışma Yemeğinde Buluştu

    Kütahya'da 31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala, kadın muhtar adayları 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel düzenlenen yemekte bir araya geldi. Programda keyifli anlar geçiren kadın muhtar adayları, kadın dayanışması adına önemli mesajlar verdi. Birbirlerine başarılar dileyen adaylar, Kütahya'yı yüceltmek için birlikte hareket etme çağrısı yaptı.


16:02 Delik ayakkabısını gösteren emekli vatandaş isyan etti Delik ayakkabısını gösteren emekli vatandaş isyan etti
16:01 Kocaeli’de sanayi tüpü patladı: 2 ölü, 6 yaralı Kocaeli'de sanayi tüpü patladı: 2 ölü, 6 yaralı
15:05 Çanakkale’deki törende tüyleri diken diken eden görüntü Zafer geçişine TCG Anadolu da katıldı Çanakkale'deki törende tüyleri diken diken eden görüntü! Zafer geçişine TCG Anadolu da katıldı
14:19 Özgür Özel’e soğuk duş “31 Mart’ta Erdoğan’a oy var mı“ sorusuna beklemediği bir yanıt aldı Özgür Özel'e soğuk duş! "31 Mart'ta Erdoğan'a oy var mı?" sorusuna beklemediği bir yanıt aldı
13:55 Olaylı maçın faturası Fener’e mi yoksa Trabzon’a mı çıkacak İşte merak edilen sorunun yanıtı Olaylı maçın faturası Fener'e mi yoksa Trabzon'a mı çıkacak? İşte merak edilen sorunun yanıtı
16:06 Gigi ve Bella Hadid’in erkek kardeşi Umre’ye gitti Gigi ve Bella Hadid'in erkek kardeşi Umre'ye gitti
15:50 Marmaray istasyonu’nda saldırıya uğrayan kadın dehşet anlarını paylaştı: ’Beni işimden edersen, seni öldürürüm, keserim Marmaray istasyonu'nda saldırıya uğrayan kadın dehşet anlarını paylaştı: 'Beni işimden edersen, seni öldürürüm, keserim
15:45 Yeşil sahada korku dolu anlar Futbolcu maçta nöbet geçirdi, mücadele yarıda kaldı Yeşil sahada korku dolu anlar! Futbolcu maçta nöbet geçirdi, mücadele yarıda kaldı
15:35 Sahanın ortasında taraftarı yumruklayan Osayi’nin son halini gören herkes aynı yorumu yapıyor Sahanın ortasında taraftarı yumruklayan Osayi'nin son halini gören herkes aynı yorumu yapıyor
13:49 YRP Genel Başkan Yardımcısı Kılıç: Erdoğan’ın yeniden adaylığına hiçbir muhalefet partisi evet demeyecektir YRP Genel Başkan Yardımcısı Kılıç: Erdoğan'ın yeniden adaylığına hiçbir muhalefet partisi evet demeyecektir
12:54 Kim Milyoner Olmak İster’de büyük başarı 1 milyon TL’lik soruyu doğru yanıtladı Kim Milyoner Olmak İster'de büyük başarı! 1 milyon TL'lik soruyu doğru yanıtladı
12:06 Bu kadarı da pes artık Korner direğiyle Mert Müldür’e saldıran taraftarın passoligi yokmuş Bu kadarı da pes artık! Korner direğiyle Mert Müldür'e saldıran taraftarın passoligi yokmuş
11:40 İmamoğlu mu Kurum mu İşte AK Parti’nin elindeki son İstanbul anketi İmamoğlu mu Kurum mu? İşte AK Parti'nin elindeki son İstanbul anketi
11:25 Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum’dan olayla maçla ilgili ilk yorum: Hiç kimse Güçlü Türkiye’yi test etmeye kalkışmasın Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum'dan olayla maçla ilgili ilk yorum: Hiç kimse Güçlü Türkiye'yi test etmeye kalkışmasın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2024 16:38:51. #1.13#
SON DAKİKA: Ankara Büyükşehir Belediyesi Çocuk Kulüpleri Geri Dönüşüm Sergisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement