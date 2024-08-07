Ankara Büyükşehir Belediyesi Çocuklara Gezici Etkinlik Aracıyla Kültür ve Sanat Etkinlikleri Sunuyor

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Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent'te yaşayan çocuklara yönelik etkinliklerine hız kesmeden devam ediyor. Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Çocuk Kulüpleri'nde gerçekleştirilen eğitimlerin yanı sıra şimdi de "Gezici Etkinlik Aracı" ile çeşitli kültür ve sanat etkinliğini çocukların ayağına götürüyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Çocuk Kulüpleri, "Gezici Etkinlik Aracı" ile çeşitli kültür ve sanat etkinliklerini çocukların ayağına götürüyor. Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı; Beypazarı, Ayaş, Haymana, Nallıhan ve Polatlı'dan sonra Mamak Eserkent Lojmanları Parkı içinde depremden etkilenen çocukların atölye çalışmaları, yarışmalar, sahne gösterileri ve bubble show gösterileri ile eğlenceli zaman geçirmesini sağladı.

Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü olarak çocuk dostu eğitimler ve programlar düzenlediklerini kaydeden Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığında Sosyolog Begül Demir, "Yaz aylarında çocuk etkinlik aracı ile ilçelerde çocuklara yönelik kültür ve sanat etkinlikleri düzenliyoruz. Beypazarı, Ayaş, Polatlı, Kalecik, Haymana ve Nallıhan'da çocuklarımız için etkinlikler düzenledik. İlerleyen günlerde de Çubuk ve Kahramankazan'da yine çocuklarımıza yönelik kültür sanat etkinlikleri düzenleyeceğiz. Yaz aylarında çocukların nitelikli ve keyifli zamanlar geçirmelerini umut ediyoruz. Gezici etkinlik aracımızda çocuklara yönelik sahne showları, spor etkinlikleri, parkurlar, yüz boyama etkinlikleri, bubble perisi ile sihirbaz gösterisi düzenliyoruz ve çocukların keyifli zaman geçirmelerini diliyoruz" dedi.

Etkinlik aracı yüzlerce çocuğu buluşturuyor

Etkinlik Aracı; 13 Ağustos'ta Kahramankazan ve 15 Ağustos'ta Çubuk'ta çocukları renkli etkinliklerle buluşturacak. Program kapsamında; heyecanlı yarışmalar, atölye çalışmaları, eğlenceli sahne gösterileri, balon gösterisi ve yüz boyama etkinlikleri gerçekleştirerek yüzlerce çocukla bir araya gelerek unutulmaz bir yaz tatili hedefleniyor. - ANKARA