Ankara Büyükşehir Belediyesi Kapalı Otopark ve Kent Meydanı Projesi İnşaatına Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kapalı Otopark ve Kent Meydanı Projesi İnşaatına Devam Ediyor

Geniş Video İzle

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Koru Mahallesi sakinlerinden gelen talepler üzerine yapımına başladığı 'Kapalı Otopark ve Kent Meydanı Projesi'nin inşaat çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Proje kapsamında kapalı otoparktan süs havuzlarına, seyir teraslarından amfi tiyatroya kadar pek çok donatının yer alacağı belirtiliyor. Mayıs ayı sonuna kadar tamamlanması hedeflenen projenin, vatandaşların öncelikli ihtiyaçlarına ve taleplerine göre hayata geçirildiği ifade ediliyor.

14.04.2024 12:45  Güncelleme: 12:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Koru Mahallesi sakinlerinden gelen talepler üzerine yapımına başladığı "Kapalı Otopark ve Kent Meydanı Projesi"nin inşaat çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Ankaralılar Caddesi üzerinde bulunan ve yıllardır atıl durumda olan boş arazide; kapalı otoparktan süs havuzlarına, seyir teraslarından amfi tiyatroya kadar pek çok donatının yer alacağı projenin mayıs ayı sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi vatandaşların öncelikli ihtiyaçlarına ve taleplerine göre yeni projeler hayata geçirmeye devam ediyor.

Fen İşleri Daire Başkanlığı, Koru Mahallesi'ndeki Ankaralılar Caddesi üzerinde yıllardır atıl durumda bulunan boş arazide hayata geçirdiği "Kapalı Otopark ve Kent Meydanı Projesi"nin yapımı hız kesmeden sürüyor.

MAYIS AYI SONUNA KADAR TAMAMLANMASI PLANLANIYOR

Büyükşehir Belediyesinin Koru Mahallesi sakinlerinden gelen talepler doğrultusunda başlattığı "Otopark ve Kent Meydanı Projesi"nin mayıs ayı sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.

Proje kapsamında kent meydanı haline getirilecek atıl durumdaki boş arazinin, 483 metrekaresi kapalı olan toplam 9 bin 211 metrekarelik kısmında da süs havuzu, su perdeleri, amfi tiyatro, seyir terasları, oturma alanları ile büfeler yer alacak.

Meydanın alt kısmında ise 12 bin 952 metrekarelik 330 normal araç, 23 elektrikli araç ve 22 engelli araç kapasiteli kapalı otopark oluşturulacak. Kamera sistemleri, otomasyon altyapısı, havalandırma ve aydınlatma sistemleri ile yangın söndürme ve acil durum yönlendirmeleri ile modern ve güvenli bir otopark inşa edilecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kapalı Otopark ve Kent Meydanı Projesi İnşaatına Devam Ediyor
Kaynak: ANKA

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Emlak, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ankara Büyükşehir Belediyesi Kapalı Otopark ve Kent Meydanı Projesi İnşaatına Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:19 Muğla’nın Datça ilçesinde 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi Muğla'nın Datça ilçesinde 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
09:10 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın 2021 Yılı Zararı 818,2 Milyar TL Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 2021 Yılı Zararı 818,2 Milyar TL
08:54 Teleferik kazasına ilişkin tutuklanan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz’ün ifadesi ortaya çıktı Teleferik kazasına ilişkin tutuklanan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün ifadesi ortaya çıktı
08:25 İran’ın “Gerçek Vaat“ operasyonu ABD’nin uykularını kaçırdı: İsrail’i yok etmeye çalıştılar İran'ın "Gerçek Vaat" operasyonu ABD'nin uykularını kaçırdı: İsrail'i yok etmeye çalıştılar
07:53 Acil toplanan BMGK’de İran-İsrail tartışması: Batı ülkesine yapılsa intikamdan bahsedersiniz Acil toplanan BMGK'de İran-İsrail tartışması: Batı ülkesine yapılsa intikamdan bahsedersiniz
08:53 Malatya’da otomobille çarpışan otobüs devrildi: 19 yaralı Malatya'da otomobille çarpışan otobüs devrildi: 19 yaralı
08:12 Kırık soda şişesiyle yolcu otobüsünü rehin aldı Kırık soda şişesiyle yolcu otobüsünü rehin aldı
08:09 AK Parti İlçe Başkanı seçim tartışmasında vuruldu AK Parti İlçe Başkanı seçim tartışmasında vuruldu
07:17 Atış poligonunda intihar eden doktorun Bitcoin’de yüksek miktarda zarar ettiği ortaya çıktı Atış poligonunda intihar eden doktorun Bitcoin'de yüksek miktarda zarar ettiği ortaya çıktı
23:37 CHP lideri Özel’den Mesut Kocagöz’ün tutuklanmasıyla ilgili ilk açıklama: Sırf partilimiz diye başkanımızı günah keçisi ilan edemezsiniz CHP lideri Özel'den Mesut Kocagöz'ün tutuklanmasıyla ilgili ilk açıklama: Sırf partilimiz diye başkanımızı günah keçisi ilan edemezsiniz
23:16 Amedspor, 1. Lig’e göz kırptı Diyarbakır bayram yerine döndü Amedspor, 1. Lig'e göz kırptı! Diyarbakır bayram yerine döndü
22:31 ’’Bize yakışmadı’’ diyen İsmail Kartal’dan maç sonu yorumu ''Bize yakışmadı'' diyen İsmail Kartal'dan maç sonu yorumu
22:14 Antalya’daki teleferik kazasına ilişkin Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz ve 4 kişi tutuklandı Antalya'daki teleferik kazasına ilişkin Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz ve 4 kişi tutuklandı
22:04 Elazığ’da bir garip olay Cin çarptığını söyleyen 3 kişi sağlık merkezine başvurdu Elazığ'da bir garip olay! Cin çarptığını söyleyen 3 kişi sağlık merkezine başvurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2024 09:31:34. #1.13#
SON DAKİKA: Ankara Büyükşehir Belediyesi Kapalı Otopark ve Kent Meydanı Projesi İnşaatına Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement