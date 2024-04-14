Ankara Büyükşehir Belediyesi Kapalı Otopark ve Kent Meydanı Projesi İnşaatına Devam Ediyor

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Ankara Büyükşehir Belediyesi, Koru Mahallesi sakinlerinden gelen talepler üzerine yapımına başladığı "Kapalı Otopark ve Kent Meydanı Projesi"nin inşaat çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Ankaralılar Caddesi üzerinde bulunan ve yıllardır atıl durumda olan boş arazide; kapalı otoparktan süs havuzlarına, seyir teraslarından amfi tiyatroya kadar pek çok donatının yer alacağı projenin mayıs ayı sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi vatandaşların öncelikli ihtiyaçlarına ve taleplerine göre yeni projeler hayata geçirmeye devam ediyor.

Fen İşleri Daire Başkanlığı, Koru Mahallesi'ndeki Ankaralılar Caddesi üzerinde yıllardır atıl durumda bulunan boş arazide hayata geçirdiği "Kapalı Otopark ve Kent Meydanı Projesi"nin yapımı hız kesmeden sürüyor.

MAYIS AYI SONUNA KADAR TAMAMLANMASI PLANLANIYOR

Büyükşehir Belediyesinin Koru Mahallesi sakinlerinden gelen talepler doğrultusunda başlattığı "Otopark ve Kent Meydanı Projesi"nin mayıs ayı sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.

Proje kapsamında kent meydanı haline getirilecek atıl durumdaki boş arazinin, 483 metrekaresi kapalı olan toplam 9 bin 211 metrekarelik kısmında da süs havuzu, su perdeleri, amfi tiyatro, seyir terasları, oturma alanları ile büfeler yer alacak.

Meydanın alt kısmında ise 12 bin 952 metrekarelik 330 normal araç, 23 elektrikli araç ve 22 engelli araç kapasiteli kapalı otopark oluşturulacak. Kamera sistemleri, otomasyon altyapısı, havalandırma ve aydınlatma sistemleri ile yangın söndürme ve acil durum yönlendirmeleri ile modern ve güvenli bir otopark inşa edilecek.