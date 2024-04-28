Ankara Büyükşehir Belediyesi Kent Turizmini Canlandırıyor

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(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) kent turizmini canlandırmak ve kent tarihini tanıtmak için hayata geçirdiği 'Ankara Miras Şantiye Gezileri' devam ediyor. Uzman rehberlerin eşlik ettiği gezilerde vatandaşlar restorasyon çalışmalarının sürdüğü Roma Tiyatrosu, Arkeopark ve Ankara Kalesi'ni geziyor, çalışmalar hakkında bilgi alıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin kentin kültürel ve tarihi mirasının korunmasının yanı sıra gelecek nesillere aktarılması ve vatandaşlara hayata geçirilen çalışmalar hakkında bilgi verilmesi amacıyla düzenlediği Ankara Miras Şantiye Gezileri devam ediyor. Ulus Tarihi Kent Merkezi'nin içinde yer alan Arkeopark, Roma Tiyatrosu ve Ankara Kalesi çalışma alanlarını yerinde görme fırsatı bulan Başkentliler de uygulamaya yoğun ilgi gösteriyor.

20'ncisi düzenlenen Ankara Miras Şantiye Gezileri'nde tarihi alanları gezen Başkentlilere eşlik eden Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı Kültürel Mirasın Korunması Şube Müdürü Sinem Battaloğlu, "Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Dairesi Kültürel Mirasın Korunması Şube Müdürlüğü olarak Ankara Kalesi, Arkeopark ve Roma Tiyatrosu'nda yaptığımız çalışmaları vatandaşlarımıza göstermek için şantiye gezileri düzenliyoruz. Vatandaşlarımızın da oldukça yoğun bir ilgisi var bu gezilere" dedi.

Battaloğlu, bugüne kadar düzenlenen gezilere yaklaşık 500 vatandaşın katıldığını belirtti.

VATANDAŞLARDAN BÜYÜKŞEHİR'E TEŞEKKÜR

Düzenlenen geziye katılarak, Ankara tarihi ve bölgedeki çalışmalar hakkında bilgi alan Başkentliler ise şunları söyledi:

-Emel Baş: "Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin internet sitesinde görene kadar böyle bir alanın varlığından haberim yoktu. Geldiğim için çok mutluyum, benim için çok güzel geçti ve çok önemli bilgiler öğrendim."

-Kübra Döner: "Mimarlık öğrencisiyim. Daha iyi bilgiler için bu geziye geldim. Benim için çok güzel ve faydalı geçti."

- Osman Yılmaz: "Mansur Başkan yine farkını göstermiş bence. Burada bir tarih saklıymış ve onu ortaya çıkarmış. Gezi benim için çok faydalı geçti. Yeni bilgiler edindim. Bu anlamda da çok mutluyum."